Sadakatsiz Dizisi 'Yayından Kaldırıldı!' Artık Ekranlarda Olmayacak! Dizinin Yeni Bölümü Ortada Yok, Fragman Yayınlanmadı! Meğer Perde Arkasındaki Sır...

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin setinden son dönemlerde bir kriz çıkmıştı. Set çalışanlarının ve birçok ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı kısa bir süre önce duyurulmuştu. Sevilen oyunculardan üç ismin koronavirüse yakalanması ardından setlerde durdurulmuştu.

İlk haber Burak Sergen'den gelmişti. Evinden apar topar hastaneye götürülen Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Durumu hakkında halen net bir açıklama gelmeyen Burak Sergen'in hayranları büyük bir korku içerisinde. 60 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırılmasının hemen arkasından Melis Sezen ve Alp Akar'dan kötü haber gelmişti.