Sadakatsiz Dizisi 'Yayından Kaldırıldı!' Artık Ekranlarda Olmayacak! Dizinin Yeni Bölümü Ortada Yok, Fragman Yayınlanmadı! Meğer Perde Arkasındaki Sır...
Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Sadakatsiz dizisi 'yayından kaldırıldı' Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ilk bölümü çok sevilerek izlenmişti. Yasak bir aşkı ve yasak aşktan çıkan ihaneti ele alan dizi, seyircilerin büyük takdirini topluyor. Kısa süre önce is dizinin setinde büyük birkaç sorun çıkmıştı.
Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin setinden son dönemlerde bir kriz çıkmıştı. Set çalışanlarının ve birçok ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı kısa bir süre önce duyurulmuştu. Sevilen oyunculardan üç ismin koronavirüse yakalanması ardından setlerde durdurulmuştu.
İlk haber Burak Sergen'den gelmişti. Evinden apar topar hastaneye götürülen Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Durumu hakkında halen net bir açıklama gelmeyen Burak Sergen'in hayranları büyük bir korku içerisinde. 60 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırılmasının hemen arkasından Melis Sezen ve Alp Akar'dan kötü haber gelmişti.
19 Nis 2021 - 17:40 Ankara- Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.