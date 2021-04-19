Haberler Ankara Haberler Ankara
- 19 Nis 2021 - 17:40 G: 19 Nis 2021 - 18:48

Sadakatsiz Dizisi 'Yayından Kaldırıldı!' Artık Ekranlarda Olmayacak! Dizinin Yeni Bölümü Ortada Yok, Fragman Yayınlanmadı! Meğer Perde Arkasındaki Sır...

Kanal D ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Sadakatsiz dizisi 'yayından kaldırıldı' Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan dizinin ilk bölümü çok sevilerek izlenmişti. Yasak bir aşkı ve yasak aşktan çıkan ihaneti ele alan dizi, seyircilerin büyük takdirini topluyor. Kısa süre önce is dizinin setinde büyük birkaç sorun çıkmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin setinden son dönemlerde bir kriz çıkmıştı. Set çalışanlarının ve birçok ünlü oyuncunun koronavirüse yakalandığı kısa bir süre önce duyurulmuştu. Sevilen oyunculardan üç ismin koronavirüse yakalanması ardından setlerde durdurulmuştu. 

İlk haber Burak Sergen'den gelmişti. Evinden apar topar hastaneye götürülen Burak Sergen, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Durumu hakkında halen net bir açıklama gelmeyen Burak Sergen'in hayranları büyük bir korku içerisinde. 60 yaşındaki usta oyuncunun yoğun bakıma kaldırılmasının hemen arkasından Melis Sezen ve Alp Akar'dan kötü haber gelmişti.

19 Nis 2021 - 17:40 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor? mask
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?
Mavera 8. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 8. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kağıt Ev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Kağıt Ev 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kağıt Ev Dizisi 1. Bölüm Full İzle! 19 Nisan Kağıt Ev 1. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı! mask
Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı!
Maraşlı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maraşlı Dizisi 14. Bölüm Full İzle! 19 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
TRT1’in Fenomen Dizisine Ara Verildi! Masumlar Apartmanı Değil Ama Dizi Setleri Tamamen Durdu! Erkenden Final Mi Yapıyor? Ortalık Fena Karıştı! mask
TRT1’in Fenomen Dizisine Ara Verildi! Masumlar Apartmanı Değil Ama Dizi Setleri Tamamen Durdu! Erkenden Final Mi Yapıyor? Ortalık Fena Karıştı!
Acemi Anneler 131. Bölüm Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 131. Bölüm Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Show TV'de Yayınlanacak Dizi Kalmadı! O Dizininde Fişini Kesti, İpini Bağladı! Kanal Mı Kapanıyor? Seyirciler Çıldıracak! mask
Show TV'de Yayınlanacak Dizi Kalmadı! O Dizininde Fişini Kesti, İpini Bağladı! Kanal Mı Kapanıyor? Seyirciler Çıldıracak!
Baraj Dizisi Finale Giderken, Başrol Oyuncusunu Diziden Ayrıldı! Artık Öyle Bir İsim Olmayacak! Sayılı Günler Kala Yapılan Şok Hamle Ağızları Açık Bıraktı! mask
Baraj Dizisi Finale Giderken, Başrol Oyuncusunu Diziden Ayrıldı! Artık Öyle Bir İsim Olmayacak! Sayılı Günler Kala Yapılan Şok Hamle Ağızları Açık Bıraktı!
Camdaki Kız Dizisine Enis Arıkan Şoku! Görenleri Gülme Tutuyor Ama Algıları Yıkacak! Oyunculuğunu Bir Kez Daha Ortaya Koyacak! "Her An Bir Şaka Yapacak Gibi!" mask
Camdaki Kız Dizisine Enis Arıkan Şoku! Görenleri Gülme Tutuyor Ama Algıları Yıkacak! Oyunculuğunu Bir Kez Daha Ortaya Koyacak! "Her An Bir Şaka Yapacak Gibi!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor? mask
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?
Ramazan Bayramı 9 Gün Tatil Olacak Mı? 12 Mayıs Tatil Mi, Okul Yarım Gün Mü? mask
Ramazan Bayramı 9 Gün Tatil Olacak Mı? 12 Mayıs Tatil Mi, Okul Yarım Gün Mü?
Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı Tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı... mask
Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı Tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı...
Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı! mask
Hercai Setinde Yumruklar Havada Uçuştu! Başrol Oyuncusu Seti Darmaduman Etti! Final Bölümünde Yer Almayacak! Ortalık Fena Karıştı!
UEFA Ve FIFA'ya Cevap Geldi! Diyalog Çağrısında Bulundular! mask
UEFA Ve FIFA'ya Cevap Geldi! Diyalog Çağrısında Bulundular!
İbo Show’a Katıldı, Takipçilerini İkiye Ayırdı! Çok Konuşulan Takımı İçin Ödediği Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer İki Parça İçin... mask
İbo Show’a Katıldı, Takipçilerini İkiye Ayırdı! Çok Konuşulan Takımı İçin Ödediği Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer İki Parça İçin...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL