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- 19 Nis 2021 - 19:04 G: 19 Nis 2021 - 19:47

Müge Anlı'ya Didem Arslan Yılmaz Şoku! Sahte Gelin Şoku Şimdide Müge Anlı'da Yaşandı! Aşk ve Dolandırıcılık Bir Araya Geldi!

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öyle bir olay gündeme geldi ki, akıllara Didem Arslan Yılmaz'da konu olarak ele alınan sahte gelin konusu geldi. Sevilerek izlenen programa konuk olarak katılan ismin açıklamaları şok etkisi yarattı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

25 yaşındaki Halil Kurt, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak başına gelenleri tek tek anlattı. İki kez aşık olduğunu ve bu iki kadın tarafından farklı dönemlerde dolandırıldığını dile getiren Halit Bey, anlattıklarıyla akıllara durgunluk getirdi. İki farklı sahte geline toplamda 100 bin lirasını kaptıran Halit Bey, Müge Anlı'yı dehşete düşürdü. 

Üvey anneannesi sayesinde tanıştığı kadın tarafından dolandırılınca, olayların sorumlusu olarak üvey annesini gösterdi. Canlı yayına gelen telefonla birlikte yaşadığı şoku bir kez daha yaşadı. Canlı yayına bağlanan bir isim sahte gelinin annesinin de birçok kişi dolandırdığı iddia ederek; Halit Bey'e hayatının okunu yaşattı!

19 Nis 2021 - 19:04 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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