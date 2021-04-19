19 Nis 2021 - 20:37 Güncelleme: 19 Nis 2021 - 20:55
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki; Dünya Onu Konuşuyor! Sevgilisi ve Kızıyla...
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızları Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı, son yaptığı hareketle birlikte Türkiye magazin gündemini aştı, Dünya magazin gündemine bomba gibi oturdu. Subaşı ayrıca binlerce kişinin tepkisini topladı.
Şeyma Subaşı, çoğu kişinin yorumlarına göre muhteşem bir hayat sürmeye devam ediyor. Önce Acun Ilıcalı, sonra da milyarder iş adamı Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşayan Subaşı'nın son hareketi "yok artık" dedirtti!
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19 Nis 2021 - 20:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.