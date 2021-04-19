Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! Şeyma Subaşı Öyle Bir Şey Yaptı ki; Dünya Onu Konuşuyor! Sevgilisi ve Kızıyla...

Şeyma Subaşı, çoğu kişinin yorumlarına göre muhteşem bir hayat sürmeye devam ediyor. Önce Acun Ilıcalı, sonra da milyarder iş adamı Mohammed Alsaloussi ile birliktelik yaşayan Subaşı'nın son hareketi "yok artık" dedirtti!

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