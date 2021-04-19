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- 19 Nis 2021 - 20:49 G: 19 Nis 2021 - 21:16

Hakan Altun ve Ebru Gündeş'in Aşk Bombası Tekrar mı Patlıyor? Eski Nişanlılardı, Altun Harekete Geçti...

Hakan Altun ve Ebru Gündeş'le ilgili bugün magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. Yapılan iddialar herkesi şoka soktu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise 3'lüsü ile ilgili ortaya atılan iddialar çok büyük bir şok etkisi meydana getirirken; Ebru Gündeş ile bundan tam 16 yıl önce aralarında nişan olan Altun; Instagram paylaşımıyla tüm hayranlarını şaşkına çevirdi! Aşk bombası tekrar mı patladı? 

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19 Nis 2021 - 20:49 Ankara- Yaşam

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