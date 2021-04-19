19 Nis 2021 - 20:49 Güncelleme: 19 Nis 2021 - 21:16
Hakan Altun ve Ebru Gündeş'in Aşk Bombası Tekrar mı Patlıyor? Eski Nişanlılardı, Altun Harekete Geçti...
Hakan Altun ve Ebru Gündeş'le ilgili bugün magazin gündemini sallayan bir iddia ortaya atıldı. Yapılan iddialar herkesi şoka soktu!
Ebru Gündeş, Reza Zarrab ve Hadise 3'lüsü ile ilgili ortaya atılan iddialar çok büyük bir şok etkisi meydana getirirken; Ebru Gündeş ile bundan tam 16 yıl önce aralarında nişan olan Altun; Instagram paylaşımıyla tüm hayranlarını şaşkına çevirdi! Aşk bombası tekrar mı patladı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.