Hande Erçel Şimşeği Işık Hızında Çaktı! Hayranları Dudaklarını Isırdı... Kerem Bürsin'le Öyle Bir Yakalandı ki; Herkes Dondu Kaldı!
Hande Erçel resmen şimşek gibi ışık hızında magazin gündemine çakıldı! Bu olayı duyan Kerem Bürsin ve Erçel hayranları dudaklarını ısırdı! Kerem Bürsin, aşk iddialarıyla ilgili; "Aşk olursa haberiniz olur" açıklaması yapmıştı, şimdi öyle bir yakalandılar ki; herkes bakakaldı!
Yer aldıkları Sen Çal kapımı dizisine başladıkları ilk günden itibaren birbirlerine yakıştırılan ve aralarında sık sık aşk iddiaları gündeme getirilen Hande Erçel ve Kerem Bürsin; dizi biter bitmez soluğu Maldivler'de aldı. İkili, hemen Maldivler'e gitti. Yaşananlar...
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
19 Nis 2021 - 21:06 - Yaşam
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.