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19 Nis 2021 - 21:06

Hande Erçel Şimşeği Işık Hızında Çaktı! Hayranları Dudaklarını Isırdı... Kerem Bürsin'le Öyle Bir Yakalandı ki; Herkes Dondu Kaldı!

Hande Erçel resmen şimşek gibi ışık hızında magazin gündemine çakıldı! Bu olayı duyan Kerem Bürsin ve Erçel hayranları dudaklarını ısırdı! Kerem Bürsin, aşk iddialarıyla ilgili; "Aşk olursa haberiniz olur" açıklaması yapmıştı, şimdi öyle bir yakalandılar ki; herkes bakakaldı!