Anasayfa/

Foto Galeri/

19 Nis 2021 - 21:25

İbo Show'da Milyonlar Harekete Geçti! İbrahim Tatlıses O İsmi Öyle Ti'ye Aldı ki; Tüm Türkiye Dalga Geçiyor! O İsmi Yaktı...

İbrahim Tatlıses'in 9 yıllık aranın sonrasında tekrardan başlattığı ve herkes tarafından sevilen programı İbo Show'da milyonları harekete geçiren bir olay yaşandı. Tatlıses, o konuğu öyle bir ti'ye aldı ki; dakikasında sosyal medyada herkes dalga geçti.