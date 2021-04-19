19 Nis 2021 - 21:25 Güncelleme: 19 Nis 2021 - 21:40
İbo Show'da Milyonlar Harekete Geçti! İbrahim Tatlıses O İsmi Öyle Ti'ye Aldı ki; Tüm Türkiye Dalga Geçiyor! O İsmi Yaktı...
İbrahim Tatlıses'in 9 yıllık aranın sonrasında tekrardan başlattığı ve herkes tarafından sevilen programı İbo Show'da milyonları harekete geçiren bir olay yaşandı. Tatlıses, o konuğu öyle bir ti'ye aldı ki; dakikasında sosyal medyada herkes dalga geçti.
İbrahim Tatlıses'in sevilerek izlenen programı İbo Show'un konukları; Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, İrem Derici ve Deniz Seki olarak kendini gösterdi. Programda İmparator lakabıyla bilinen Tatlıses'in ti'ye aldığı ismi; anında milyonlarca kişi ti'ye aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.