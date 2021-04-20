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- 20 Nis 2021 - 08:38 G: 20 Nis 2021 - 08:59

Ankara Koronavirüs Salgınında Hasta Olan Olana! Sağlık Bakanı İlk Kez Böyle Bir Açıklama Yaptı! Vaka Sayıları Korkulan Gerçeği Ortaya Koydu!

Ankara koronavirüs salgınında hasta olan olana! Ankara ili de içinde olmakla birlikte birçok ilimizde vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gelecek olan paylaşımlarda, merak ediliyor. Ülkemizde özellikle son birkaç haftadır etkin bir şekilde kol gezinen koronavirüs, tam kapanma işaretlerini veriyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dün açıklanan verilere göre ise pozitif vaka ve hasta sayısındaki küçük miktardaki düşüş dikkatleri üzerine çekti. Çok düşük bir miktarda düşüş yaşansa bile umutların yeniden yeşermesine neden olan koronavirüs tablosu, ramazan ayından sonrada bu kıvama gelecek mi merak ettirdi. 

19 Nisan 2021 tarihli verilere göre 318.869 kişiye test yapıldı. Bu testlerden sonucu pozitif çıkan kişi sayısı ise 55.149 kişi oldu. Hasta sayısı ise 2.862 olarak açıklandı. Vefat sayısındaki hızlı artış ise dikkatlerden kaçmadı. Toplamda 341 kişinin koronavirüs salgını yüzünden hayata gözlerini kapatması tabloyu görenlerin endişelendirmesine neden oldu. İyileşen hasta sayısı ise 48.947 kişi oldu.

20 Nis 2021 - 08:38 Ankara- Sağlık

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