ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 20 Nisan 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın su sağlayıcı kurumu ASKİ, ilde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. ASKİ tarafından yıl boyunca düzenli şekilde gerçekleştirilen bu bakım ve onarım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri meydana geliyor. Başkentte yapılan bu planlı su kesintilerinin etkili olacağı mahalleler ve saat aralıkları ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Başkentli vatandaşlar hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını merak ediyor. ASKİ su kesintileri ile ilgili internet sitesinde üzerinden vatandaşları bilgilendiriyor.