20 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Nisan 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. İlde düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar esnasında planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları esnasında gerçekleşen planlı elektrik kesintileri, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Ankara’da elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçeleri ve saat aralıklarını güncel olarak araştırıyor. İlde yaşanacak elektrik kesintilerinin etkili olacağı ilçe ve saatler ile ilgili ayrıntılar ise EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşılıyor.