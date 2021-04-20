Survivor'da Acil Konsey Resmen Toplandı! O İsim Hapı Yuttu, Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Acun Çileden Çıkınca Yarışmacının da Diskalifiyesi Resmen Açıklandı!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da acil konsey resmen toplandı. Her bölümde heyecanı bir süt seviyeye taşıyan başarılı yarışmada akıllara kazınacak birçok sahne arka arkaya yaşanıyor. Sevilerek izlenen yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti.
Avun Medya tarafından ekranlara gelene başarılı yarışmada final için sayılı günler kaldı. Finale kalmak için birbirleriyle kıyasıya yarışa giren iki takımın oyuncular arasında sık sık polemikler çıkıyor. Gündeme bomba gibi düşen bu tartışmalar ise bir anda çok konuşulanlar listesinde yerini alıyor. Acun Ilıcalı ise o isim için ya son uyarısını yapacak ya da diskalifiye olduğunu duyurmak için bir konsey hazırladı.
Acil konsey yapan Acun Ilıcalı, elenecek olan bir ismin daha ortaya çıkacağı yeni bölümü bu akşam ekranlara getirecek. Yarışmada heyecan yine yükselerek devam edecek. Özellikle son dönemler yaşanan takımlar arası ve oyuncular arasındaki gerginliklerin masaya yatırılacağı yarışmada, o isim ise resmen hapı yuttu!
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20 Nis 2021 - 08:59 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.