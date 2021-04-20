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- 20 Nis 2021 - 09:21 G: 20 Nis 2021 - 09:50

Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Demet Özdemir'in Kafasında Bitti! Diziden Ayrılamayacak Ama Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir, Demet Özdemir'in kafasında resmen bitti... Sevilerek izlenen dizinin son bölümlerindeki yaşanan olaylar seyircinin çileden çıkmasına neden olmuştu. Her bölümde farklı bir olayın yaşandığı dizinin ekranlardan ayrılmasına kısa bir süre kaldı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı dizi, yayınlandığı ilk bölümlerde reytingleri kırmıştı. İlk sezonunda büyük bir başarı elde eden dizi, TV8'in gözdesi olmuştu. Fakat senaryosunun giderek kötüleştiğini iddia eden seyirciler başka dizilere yönelmiş ve onları izlemeye başlamıştı. Bu da reytingleri doğrudan etkilemişti. 

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ise finaline kısa bir süre kalmışken diziyi kafasında bitirdi ve başka senaryolara bakmaya başladı. Karşısına çıkan senaryolardan birini beğenen Demet Özdemir ise kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.

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20 Nis 2021 - 09:21 Ankara- Dizi Haberleri

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