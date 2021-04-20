Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Demet Özdemir'in Kafasında Bitti! Diziden Ayrılamayacak Ama Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Doğduğun Ev Kaderindir, Demet Özdemir'in kafasında resmen bitti... Sevilerek izlenen dizinin son bölümlerindeki yaşanan olaylar seyircinin çileden çıkmasına neden olmuştu. Her bölümde farklı bir olayın yaşandığı dizinin ekranlardan ayrılmasına kısa bir süre kaldı.
Başrollerinde Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün yer aldığı başarılı dizi, yayınlandığı ilk bölümlerde reytingleri kırmıştı. İlk sezonunda büyük bir başarı elde eden dizi, TV8'in gözdesi olmuştu. Fakat senaryosunun giderek kötüleştiğini iddia eden seyirciler başka dizilere yönelmiş ve onları izlemeye başlamıştı. Bu da reytingleri doğrudan etkilemişti.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrolünde yer alan Demet Özdemir ise finaline kısa bir süre kalmışken diziyi kafasında bitirdi ve başka senaryolara bakmaya başladı. Karşısına çıkan senaryolardan birini beğenen Demet Özdemir ise kolları sıvadı ve çalışmalara başladı.
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20 Nis 2021 - 09:21 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.