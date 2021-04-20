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- 20 Nis 2021 - 09:47 G: 20 Nis 2021 - 10:18

Masumlar Apartmanı Dizisini Ezgi Mola’nın Neden Seçtiği Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sır Çok Başkaymış! “Hüngür Hüngür Ağladım!”

TRT1 ekranlarının ne sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı, dizi dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Her bölümde seyircisini duygudan duyguya sokan başarılı dizi, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Salı akşamları ekranlara gelen dizinin seyircisi, diziyi çok beğendiği için bayılarak izliyor, bu da dizinin reytinglerine doğrudan yansıyor!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Farah Zeynep Abdullah ve Birkan Sokullu gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizinin reytinglerindeki başarısı da takdire şayan bir şekilde ilerliyor. Dizi izleyicisinin merak ettiği bir konu var ki her bölümde bu merak daha çok artıyor. Ezgi Mola, Safiye karakterini neden seçti? 

Candaş Tolga Işık, “Az Önce Konuştum” programına konuk olarak katılan Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar çok özel açıklamalar yaptı. Dizi hakkında birçok konu hakkında açıklamalar yapan üç isim tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizi karakterlerini neden seçtiklerini anlatan üçlü, odak noktası haline geldi. Peki, Ezgi Mola neden Safiye karakterini seçti?

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20 Nis 2021 - 09:47 Ankara- Magazin

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