Çukur Dizisinde Bir Değil İki Veda! Birince Halay Çekildi, Birinde Yürekler Yandı! Finale Adım Atılırken Yaşanan Vedalar Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur'un son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Gelen son bölümde ise iki isim diziden ayrıldı. Bir ismin ayrılması seyirciyi halay çektirirken bir ismin ayrılması ise yüreklere köz düşürdü. 125. bölümü ekranlara gelen başarılı dizinin 3 haftadır farklı isimler diziden ayrılıyor.
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş isimlerin yer aldığı başarılı dizide her bölüm seyircilerin dikkatlerini üzerine topluyor. Farklı bir hikayeye sahip olduğu için dizinin ilk bölümleri televizyon dünyasını damgasını vurmuştu.
Çukur dizisinin resmi Twitter hesabında ise Genco Özok için bir paylaşım yapıldı. "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın. Diğer tarafta tüm Erdenetler’e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşülerek paylaşım yapıldı. Diziden ayrılan Kulkan karakteri için ise büyük bir sevinç yaşandı. Dizinin bitimiyle birlikte sosyal medyada "Kulkan ayrılınca halay çektim be" yorumları paylaşıldı!
20 Nis 2021 - 10:28 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.