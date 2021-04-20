Çukur Dizisinde Bir Değil İki Veda! Birince Halay Çekildi, Birinde Yürekler Yandı! Finale Adım Atılırken Yaşanan Vedalar Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?

Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Necip Memili, Damla Sönmez, Rıza Kocaoğlu, Burak Dakak ve Perihan Savaş isimlerin yer aldığı başarılı dizide her bölüm seyircilerin dikkatlerini üzerine topluyor. Farklı bir hikayeye sahip olduğu için dizinin ilk bölümleri televizyon dünyasını damgasını vurmuştu.

Çukur dizisinin resmi Twitter hesabında ise Genco Özok için bir paylaşım yapıldı. "Yanlış insanlara bulaştın, yanlış kişilerle iş birliği yaptın. Diğer tarafta tüm Erdenetler’e selam söyle. Elveda Kulkan. Teşekkürler Genco Özak" notu düşülerek paylaşım yapıldı. Diziden ayrılan Kulkan karakteri için ise büyük bir sevinç yaşandı. Dizinin bitimiyle birlikte sosyal medyada "Kulkan ayrılınca halay çektim be" yorumları paylaşıldı!

