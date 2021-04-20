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- 20 Nis 2021 - 11:57 G: 20 Nis 2021 - 11:58

Kara Kuvvetleri Soruşturması Genişledi! Ankara'da Eski Askeri Öğrenciler FETÖ Kapsamında Gözaltına Alındı!

Fethullahçı Terör Örgütü soruşturmaları tüm hızıyla sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 47 eski askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 47 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 17 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

20 Nis 2021 - 11:57 AA Ankara- Asayiş

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