Alişan'dan Skandal Paylaşım! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Takipçileri İkiye Ayrıldı! Instagram'da Halka Oylama Açan Bile Var!
Magazin dünyasının en çok sevilen isimlerinden bir olan Alişan'dan skandal bir paylaşım geldi. Paylaşımının hemen arkasından ise milyonlarca takipçi bir anda ikiye ayrıldı. Konu hakkında sosyal medya hesaplarından halka açık oylama yapanların bile dolduğu bu fotoğraf ortalığı fena karıştırdı! Ünlü türkücü Alişan öyle bir poz verdi ki, görenler hayret içerisinde kaldı!
Her paylaşımıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan isimlerin arasında yerini alan Alişan, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Paylaşımı yapar yapmaz gündemde yerini alan Alişan, takipçilerini ikiye ayırdı.. Fikir ayrılıkları konusunda ortak nokta bulmak isteyen takipçileri se sosyal medyadan Instagram'da bulunan 'anket' özelliğini kullanarak birçok paylaşım yaptılar.
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı, şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapıyor. Her hafta birbirinden farklı isimleri konuk olarak ağırlayan başarılı programın sunuculuğunu yapan Alişan, hem programından hem de özel hayatından paylaşımlar yapıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.