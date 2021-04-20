Alişan'dan Skandal Paylaşım! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Takipçileri İkiye Ayrıldı! Instagram'da Halka Oylama Açan Bile Var!

Her paylaşımıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan isimlerin arasında yerini alan Alişan, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Paylaşımı yapar yapmaz gündemde yerini alan Alişan, takipçilerini ikiye ayırdı.. Fikir ayrılıkları konusunda ortak nokta bulmak isteyen takipçileri se sosyal medyadan Instagram'da bulunan 'anket' özelliğini kullanarak birçok paylaşım yaptılar.

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı, şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapıyor. Her hafta birbirinden farklı isimleri konuk olarak ağırlayan başarılı programın sunuculuğunu yapan Alişan, hem programından hem de özel hayatından paylaşımlar yapıyor.

