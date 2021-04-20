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- 20 Nis 2021 - 13:28 G: 20 Nis 2021 - 14:26

Alişan'dan Skandal Paylaşım! Görenler Hayretler İçerisinde Kalıyor! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Takipçileri İkiye Ayrıldı! Instagram'da Halka Oylama Açan Bile Var!

Magazin dünyasının en çok sevilen isimlerinden bir olan Alişan'dan skandal bir paylaşım geldi. Paylaşımının hemen arkasından ise milyonlarca takipçi bir anda ikiye ayrıldı. Konu hakkında sosyal medya hesaplarından halka açık oylama yapanların bile dolduğu bu fotoğraf ortalığı fena karıştırdı! Ünlü türkücü Alişan öyle bir poz verdi ki, görenler hayret içerisinde kaldı!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her paylaşımıyla sosyal medyada ve magazin dünyasında çok konuşulan isimlerin arasında yerini alan Alişan, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Paylaşımı yapar yapmaz gündemde yerini alan Alişan, takipçilerini ikiye ayırdı.. Fikir ayrılıkları konusunda ortak nokta bulmak isteyen takipçileri se sosyal medyadan Instagram'da bulunan 'anket' özelliğini kullanarak birçok paylaşım yaptılar. 

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü şarkıcı, şimdilerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunuculuğunu yapıyor. Her hafta birbirinden farklı isimleri konuk olarak ağırlayan başarılı programın sunuculuğunu yapan Alişan, hem programından hem de özel hayatından paylaşımlar yapıyor.

20 Nis 2021 - 13:28 Ankara- Magazin

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