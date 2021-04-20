Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor...

Koronavirüse yakalandığı için korktuğunu da belirten Gonca Vuslateri'nin başına gelmeyen kalmadı! Kısa bir süre önce koronaviürse yakalandığını duyuran güzel oyuncu şimdi de çığlık çığlığa hastaneye kaldırıldı. Sevilen oyuncunun hastaneye kaldırılması ise yaptığı paylaşımla birlikte ortaya çıktı. Hayranlarından "Seni seviyorum Gonca der misiniz" diyerek bir istekte bulunan Vuslateri'ye binlerce yorum geldi.

Ülkemizde koronavirüs salgının arttığı günlerde, birçok önlem; vaka sayılarının azalması ve bitmesi yönünde alınmıştı. Fakat yaz aylarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermişti. Şimdilerde tavan seviyelere çıkan koronavirüs hastalığı Gonca Vuslateri'yi de buldu! Ünlü oyuncunun paylaşımıyla birlikte hayranları adeta yıkılmıştı.



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