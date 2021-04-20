Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor...
2020 yılının Mart ayından beri ülkemizde etkisi gösteren koronavirüs salgınından etkilenemeyen isim yok denecek kadar az kaldı. Ülkemizin neredeyse yarısından çoğunun koronavirüse yakalanmasının hemen arkasından birçok ünlü isimde koronavirüse yakalandığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde ise Gonca Vuslateri, “Sonuç: pozitif. Herkes kendine dikkat etsin.. Sıfır anksiyete geçirmeden geçsin gitsin.. Amin. Korkeyrum" notunu düşerek paylaşım yapmıştı.
Koronavirüse yakalandığı için korktuğunu da belirten Gonca Vuslateri'nin başına gelmeyen kalmadı! Kısa bir süre önce koronaviürse yakalandığını duyuran güzel oyuncu şimdi de çığlık çığlığa hastaneye kaldırıldı. Sevilen oyuncunun hastaneye kaldırılması ise yaptığı paylaşımla birlikte ortaya çıktı. Hayranlarından "Seni seviyorum Gonca der misiniz" diyerek bir istekte bulunan Vuslateri'ye binlerce yorum geldi.
Ülkemizde koronavirüs salgının arttığı günlerde, birçok önlem; vaka sayılarının azalması ve bitmesi yönünde alınmıştı. Fakat yaz aylarına doğru vaka sayıları yeniden artış göstermişti. Şimdilerde tavan seviyelere çıkan koronavirüs hastalığı Gonca Vuslateri'yi de buldu! Ünlü oyuncunun paylaşımıyla birlikte hayranları adeta yıkılmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.