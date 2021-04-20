Teşkilat Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! İddiasını Ayakta Tutamadı, Vedası Olay Oldu! İki İsmin Krizinin Ardından Çekimler Durduruldu! Perde Arkasındaki Sır...

Gerçek hayat hikayesine yakın olacak kadar iyi bir senaryo kurgulayan Teşkilat dizisi reytinglerde giderek yükseliyor. Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümün reyting sıralamasında yer almayacağı gündeme gelmişken iki ismin koronavirüse yakalandığı ve bu yüzden dizi çekimlerinin durdurulduğu yönünde gelen haberler ise doğrulandı.

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her bölümde heyecanı bir seviye daha üste taşıyan Teşkilat dizinin hikayesi ise çok seviliyor. Dizinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar artken dizinin yayından kaldırıldığı ve erkenden final yaptığı hakkında da birçok iddia çıktı.

