Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Nis 2021 - 14:38 G: 20 Nis 2021 - 15:22

Teşkilat Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! İddiasını Ayakta Tutamadı, Vedası Olay Oldu! İki İsmin Krizinin Ardından Çekimler Durduruldu! Perde Arkasındaki Sır...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Teşkilat dizisinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar giderek artmaya başladı. Sevilen dizinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar artarken bir ismin daha koronavirüse yakalandığı resmen ortaya çıktı. Dizini ekranlara erkenden veda edebilme ihtimali gün yüzüne çıkarken akıllarda tek bir soru geldi. Dizi ekranlara veda mı ediyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gerçek hayat hikayesine yakın olacak kadar iyi bir senaryo kurgulayan Teşkilat dizisi reytinglerde giderek yükseliyor. Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümün reyting sıralamasında yer almayacağı gündeme gelmişken iki ismin koronavirüse yakalandığı ve bu yüzden dizi çekimlerinin durdurulduğu yönünde gelen haberler ise doğrulandı. 

Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her bölümde heyecanı bir seviye daha üste taşıyan Teşkilat dizinin hikayesi ise çok seviliyor. Dizinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar artken dizinin yayından kaldırıldığı ve erkenden final yaptığı hakkında da birçok iddia çıktı.

20 Nis 2021 - 14:38 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Acemi Anneler 132. Bölüm Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Acemi Anneler 132. Bölüm Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Acemi Anneleri Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Masumlar Apartmanı'ndaki Tokat Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuşuldu! O Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Meğer... mask
Masumlar Apartmanı'ndaki Tokat Sahnesi Hakkında İlk Kez Konuşuldu! O Sahnenin Perde Arkası Ortaya Çıktı! Ortaya Çıkan Gerçek Şok Etkisi Yarattı! Meğer...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır Hepsini Sıraya Koydu! İntikamını Alacağı Her Kişiyi Listesine Ekledi! Öyle bir Bölüm Geliyor Ki.. mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinde Hızır Hepsini Sıraya Koydu! İntikamını Alacağı Her Kişiyi Listesine Ekledi! Öyle bir Bölüm Geliyor Ki..
Çukur Dizisinde Bir Değil İki Veda! Birince Halay Çekildi, Birinde Yürekler Yandı! Finale Adım Atılırken Yaşanan Vedalar Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor? mask
Çukur Dizisinde Bir Değil İki Veda! Birince Halay Çekildi, Birinde Yürekler Yandı! Finale Adım Atılırken Yaşanan Vedalar Şok Etkisi Yarattı! Neler Oluyor?
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Demet Özdemir'in Kafasında Bitti! Diziden Ayrılamayacak Ama Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor? mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi Demet Özdemir'in Kafasında Bitti! Diziden Ayrılamayacak Ama Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Milyonlar Şok Oldu! Neler Oluyor?
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 175. Bölüm Full İzle! 20 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 175. Bölüm Full İzle! 20 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 20 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 20 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
Sefirin Kızı Dizisi hangi gün, hangi kanalda Yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bolum ne zaman, Saat Kaçta Başlıyor? mask
Sefirin Kızı Dizisi hangi gün, hangi kanalda Yayınlanıyor? Sefirin Kızı yeni bolum ne zaman, Saat Kaçta Başlıyor?
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor? mask
Kağıt Ev La Casa da Papel Kitap Özeti Oku! Kağıt Ev Gerçek Hikayesi Nedir, Sonu Nasıl Bitiyor?
Sadakatsiz Dizisi 'Yayından Kaldırıldı!' Artık Ekranlarda Olmayacak! Dizinin Yeni Bölümü Ortada Yok, Fragman Yayınlanmadı! Meğer Perde Arkasındaki Sır... mask
Sadakatsiz Dizisi 'Yayından Kaldırıldı!' Artık Ekranlarda Olmayacak! Dizinin Yeni Bölümü Ortada Yok, Fragman Yayınlanmadı! Meğer Perde Arkasındaki Sır...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de! mask
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de!
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor! Turizm Personeli Aşılanmaya Başladı! mask
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor! Turizm Personeli Aşılanmaya Başladı!
Ezgi Mola Moda Sektörüne El Attı! Koleksiyonu 'Ezomola' Satışa Sunuldu! mask
Ezgi Mola Moda Sektörüne El Attı! Koleksiyonu 'Ezomola' Satışa Sunuldu!
İBB'nin Kaybolan Atları İle İlgili MHP'den Açıklama Geldi! "Karar İşleme Konuldu!" mask
İBB'nin Kaybolan Atları İle İlgili MHP'den Açıklama Geldi! "Karar İşleme Konuldu!"
Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor... mask
Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor...
Pandemide Ülker'den E-Ticaret Atağı! Amazon Avrupa'da Mağaza Açtılar! mask
Pandemide Ülker'den E-Ticaret Atağı! Amazon Avrupa'da Mağaza Açtılar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL