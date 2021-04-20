Teşkilat Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! İddiasını Ayakta Tutamadı, Vedası Olay Oldu! İki İsmin Krizinin Ardından Çekimler Durduruldu! Perde Arkasındaki Sır...
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Teşkilat dizisinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar giderek artmaya başladı. Sevilen dizinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar artarken bir ismin daha koronavirüse yakalandığı resmen ortaya çıktı. Dizini ekranlara erkenden veda edebilme ihtimali gün yüzüne çıkarken akıllarda tek bir soru geldi. Dizi ekranlara veda mı ediyor?
Gerçek hayat hikayesine yakın olacak kadar iyi bir senaryo kurgulayan Teşkilat dizisi reytinglerde giderek yükseliyor. Dizinin ekranlara gelecek olan yeni bölümün reyting sıralamasında yer almayacağı gündeme gelmişken iki ismin koronavirüse yakalandığı ve bu yüzden dizi çekimlerinin durdurulduğu yönünde gelen haberler ise doğrulandı.
Başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul ve Ezgi Şenler gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Her bölümde heyecanı bir seviye daha üste taşıyan Teşkilat dizinin hikayesi ise çok seviliyor. Dizinin ekranlara gelmeyeceği yönündeki iddialar artken dizinin yayından kaldırıldığı ve erkenden final yaptığı hakkında da birçok iddia çıktı.
20 Nis 2021 - 14:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.