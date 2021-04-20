Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde...
ATV Ekranlarının ne sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu yapan Müge Anlı kısa süre önce "Hayatta girmem o sosyal medyalara falan" dediği yere giriş yapmıştı. Hayranları ise Müge Anlı'nın gelişini kutlamak amacıyla onu takibe almıştı. Sevilen sunucunun Instagram hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takibe alınmıştı.
Bir günde bir milyon takipçiyi aşan Müge Anlı'nın resmi Instagram hesabından ise Müge Anlı sık sık paylaşım yapıyor. Gerek günlük hayatından gerekse programdan paylaşımlar yapan Müge Anlı, sevenlerinin beğenisine sunuyor. Sadece 4 gün gibi bir sürede 1,6 Milyon takipçiyi ulaşan Müge Anlı'nın paylaşımları da milyonlarca beğeni alıyor.
Kısa süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Müge Anlı'nın bu paylaşımı, Instagram'da yayıldı, Twitter'da ise resmen patladı gitti. Adına binlerce tweet ve yorum yapılan Müge Anlı'ya hayranları övgü dolu sözler dile getirdi. Kendisinin sık sık taklidini yaparak paylaşımlar yapan Tansu Dayan ise konu hakkında "Tbt yapmayı da öğrendi. Nasılda hızlı büyüyor" sözlerini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.