Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde...

Bir günde bir milyon takipçiyi aşan Müge Anlı'nın resmi Instagram hesabından ise Müge Anlı sık sık paylaşım yapıyor. Gerek günlük hayatından gerekse programdan paylaşımlar yapan Müge Anlı, sevenlerinin beğenisine sunuyor. Sadece 4 gün gibi bir sürede 1,6 Milyon takipçiyi ulaşan Müge Anlı'nın paylaşımları da milyonlarca beğeni alıyor.

Kısa süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Müge Anlı'nın bu paylaşımı, Instagram'da yayıldı, Twitter'da ise resmen patladı gitti. Adına binlerce tweet ve yorum yapılan Müge Anlı'ya hayranları övgü dolu sözler dile getirdi. Kendisinin sık sık taklidini yaparak paylaşımlar yapan Tansu Dayan ise konu hakkında "Tbt yapmayı da öğrendi. Nasılda hızlı büyüyor" sözlerini dile getirdi.