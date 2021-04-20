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- 20 Nis 2021 - 15:23 G: 20 Nis 2021 - 15:56

Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde...

ATV Ekranlarının ne sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu yapan Müge Anlı kısa süre önce "Hayatta girmem o sosyal medyalara falan" dediği yere giriş yapmıştı. Hayranları ise Müge Anlı'nın gelişini kutlamak amacıyla onu takibe almıştı. Sevilen sunucunun Instagram hesabı kısa sürede binlerce kişi tarafından takibe alınmıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bir günde bir milyon takipçiyi aşan Müge Anlı'nın resmi Instagram hesabından ise Müge Anlı sık sık paylaşım yapıyor. Gerek günlük hayatından gerekse programdan paylaşımlar yapan Müge Anlı, sevenlerinin beğenisine sunuyor. Sadece 4 gün gibi bir sürede 1,6 Milyon takipçiyi ulaşan Müge Anlı'nın paylaşımları da milyonlarca beğeni alıyor. 

Kısa süre önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Müge Anlı'nın bu paylaşımı, Instagram'da yayıldı, Twitter'da ise resmen patladı gitti. Adına binlerce tweet ve yorum yapılan Müge Anlı'ya hayranları övgü dolu sözler dile getirdi. Kendisinin sık sık taklidini yaparak paylaşımlar yapan Tansu Dayan ise konu hakkında "Tbt yapmayı da öğrendi. Nasılda hızlı büyüyor" sözlerini dile getirdi.

20 Nis 2021 - 15:23 Ankara- Magazin

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