Survivor'da Büyük İfşa! SMS Birincisi Acun Ilıcalı Söylemden Resmen Ortaya Çıktı! Halk Gücünü Gösterdi Dedi, Ilıcalı'nın Sinirini Bozdu! Neler Oluyor?

Finalin sayılı günler kalmışken yarışmanın heyecanı da aynı oranda giderek artıyor. Yarışmacılar hem kendi aralarında hem de takımlar arasında birçok gergin dakika yaşıyorlar ve bu gergin dakikalar konseylerde dile getiriliyor. Son zamanlarda ise Dora ve Steven arasındaki gerginlik tansiyonların yükselmesine neden olmuştu.

Bunun üzerine birçok Survivor sayfası konu hakkında kimin daha haklı olduğuna dair bir anket düzenlenmişti. Kimi takipçiler Dora'nın haklı olduğunu kimi takipçiler ise Steven'ın haklı olduğunu dile getirmişti. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Adada kriz çıktıysa haklı taraf kesin SMS birincisi olacak" paylaşımlarını yapmışlardı.