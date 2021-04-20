Haberler Ankara Haberler Ankara
- 20 Nis 2021 - 15:45 G: 20 Nis 2021 - 16:11

Survivor'da Büyük İfşa! SMS Birincisi Acun Ilıcalı Söylemden Resmen Ortaya Çıktı! Halk Gücünü Gösterdi Dedi, Ilıcalı'nın Sinirini Bozdu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da büyük ifşa ortaya çıktı. Bu ifşanın gündeme gelmesinin hemen arkasında birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında Acun Ilıcalı'nın çok sinirleneceğine dair paylaşım yaptı. Sevilen yarışmanın detaylarını paylaşarak heyecanını öldürdüğünü düşünen sosyal medya kullanıcıları ifşayı yayınlayan sayfaya çok ağır eleştirilerde bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Finalin sayılı günler kalmışken yarışmanın heyecanı da aynı oranda giderek artıyor. Yarışmacılar hem kendi aralarında hem de takımlar arasında birçok gergin dakika yaşıyorlar ve bu gergin dakikalar konseylerde dile getiriliyor. Son zamanlarda ise Dora ve Steven arasındaki gerginlik tansiyonların yükselmesine neden olmuştu.  

Bunun üzerine birçok Survivor sayfası konu hakkında kimin daha haklı olduğuna dair bir anket düzenlenmişti. Kimi takipçiler Dora'nın haklı olduğunu kimi takipçiler ise Steven'ın haklı olduğunu dile getirmişti. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Adada kriz çıktıysa haklı taraf kesin SMS birincisi olacak" paylaşımlarını yapmışlardı.

20 Nis 2021 - 15:45 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Salı Survivor 74. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 20 Nisan 2021 Salı Survivor 74. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor Yarışmasında İlayda Diskalifiye Olmak İstediğini Açıkladı! Yaşadıkları Resmen Canına Yetti, Açıklaması Olay Oldu! "Benim İçin Survivor Bitti!" mask
Survivor Yarışmasında İlayda Diskalifiye Olmak İstediğini Açıkladı! Yaşadıkları Resmen Canına Yetti, Açıklaması Olay Oldu! "Benim İçin Survivor Bitti!"
Survivor'da Acil Konsey Resmen Toplandı! O İsim Hapı Yuttu, Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Acun Çileden Çıkınca Yarışmacının da Diskalifiyesi Resmen Açıklandı! mask
Survivor'da Acil Konsey Resmen Toplandı! O İsim Hapı Yuttu, Acun Ilıcalı Harekete Geçti! Acun Çileden Çıkınca Yarışmacının da Diskalifiyesi Resmen Açıklandı!
Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı Tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı... mask
Survivor'da Yeni Bir Birleşme Partisi! Acun Ilıcalı Tüm Planları Başlattı! Bu Birleşme Partisi Çok Farklı, Çok Başka Olacak! Sadece 10 Yarışmacı...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Pazartesi Survivor 73. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 19 Nisan 2021 Pazartesi Survivor 73. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor'da Skandal İfşa! TV8 Ekranları Darmaduman Olacak! Acun Ilıcalı Şimdi Çok Sinirlenecek! Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Neler Oldu Neler... mask
Survivor'da Skandal İfşa! TV8 Ekranları Darmaduman Olacak! Acun Ilıcalı Şimdi Çok Sinirlenecek! Seyirciler Şok İçinde Kaldı! Neler Oldu Neler...
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisinin Fişini Acun Çekti! Yerine İse Onu Şak Diye Ekledi! Survivor'un Günü, Saati Her Şeyi Değişiyor! TV8 İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Olacak!
Survivor’da Reşat Çileden Çıktı! Ünlüler Takımına Bodoslama Girdi! Adeta Terör Estirdi, Acun Ilıcalı İpini Çekecek! “Kim Diyor Onu!” mask
Survivor’da Reşat Çileden Çıktı! Ünlüler Takımına Bodoslama Girdi! Adeta Terör Estirdi, Acun Ilıcalı İpini Çekecek! “Kim Diyor Onu!”
Acun Ilıcalı Diskalifiye İddialarına Cevap Verdi! Burnunu Çok Fena Kırmıştı, Son Karar Verildi! Merve Aydın'dan Beklenen Haber Sonunda Geldi! Son Durumu... mask
Acun Ilıcalı Diskalifiye İddialarına Cevap Verdi! Burnunu Çok Fena Kırmıştı, Son Karar Verildi! Merve Aydın'dan Beklenen Haber Sonunda Geldi! Son Durumu...
Survivor’da Poyraz’ın Sahalara Döneceği Zaman Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen İfşaladı! Canlı Yayında Her Şey Ortaya Döküldü! mask
Survivor’da Poyraz’ın Sahalara Döneceği Zaman Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Resmen İfşaladı! Canlı Yayında Her Şey Ortaya Döküldü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Rusya, Savaşı Uzay'da Devam Ettirmeye Kararlı! Kendi İstasyonunu Kuruyor! mask
Rusya, Savaşı Uzay'da Devam Ettirmeye Kararlı! Kendi İstasyonunu Kuruyor!
Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde... mask
Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde...
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de! mask
Uzun Zamandır Bekleniyordu, Nihayet Satışa Çıktı! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de!
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor! Turizm Personeli Aşılanmaya Başladı! mask
Derslere Giren Öğretmenler Sıra Bekliyor! Turizm Personeli Aşılanmaya Başladı!
Ezgi Mola Moda Sektörüne El Attı! Koleksiyonu 'Ezomola' Satışa Sunuldu! mask
Ezgi Mola Moda Sektörüne El Attı! Koleksiyonu 'Ezomola' Satışa Sunuldu!
Teşkilat Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! İddiasını Ayakta Tutamadı, Vedası Olay Oldu! İki İsmin Krizinin Ardından Çekimler Durduruldu! Perde Arkasındaki Sır... mask
Teşkilat Dizisi Ekranlara Veda Ediyor! İddiasını Ayakta Tutamadı, Vedası Olay Oldu! İki İsmin Krizinin Ardından Çekimler Durduruldu! Perde Arkasındaki Sır...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL