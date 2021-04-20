Survivor'da Büyük İfşa! SMS Birincisi Acun Ilıcalı Söylemden Resmen Ortaya Çıktı! Halk Gücünü Gösterdi Dedi, Ilıcalı'nın Sinirini Bozdu! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor'da büyük ifşa ortaya çıktı. Bu ifşanın gündeme gelmesinin hemen arkasında birçok sosyal medya kullanıcısı konu hakkında Acun Ilıcalı'nın çok sinirleneceğine dair paylaşım yaptı. Sevilen yarışmanın detaylarını paylaşarak heyecanını öldürdüğünü düşünen sosyal medya kullanıcıları ifşayı yayınlayan sayfaya çok ağır eleştirilerde bulundu.
Finalin sayılı günler kalmışken yarışmanın heyecanı da aynı oranda giderek artıyor. Yarışmacılar hem kendi aralarında hem de takımlar arasında birçok gergin dakika yaşıyorlar ve bu gergin dakikalar konseylerde dile getiriliyor. Son zamanlarda ise Dora ve Steven arasındaki gerginlik tansiyonların yükselmesine neden olmuştu.
Bunun üzerine birçok Survivor sayfası konu hakkında kimin daha haklı olduğuna dair bir anket düzenlenmişti. Kimi takipçiler Dora'nın haklı olduğunu kimi takipçiler ise Steven'ın haklı olduğunu dile getirmişti. Birçok sosyal medya kullanıcısı ise "Adada kriz çıktıysa haklı taraf kesin SMS birincisi olacak" paylaşımlarını yapmışlardı.
20 Nis 2021 - 15:45 Ankara- Survivor 2021
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.