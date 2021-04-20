Esra Erol’da Bıçak Altı İşlem! Karısı Estetik Yaptırdı, Eşini Çocuklarını Bırakıp Kaçtı! Baştan Aşağı Değişti, Eşini Gurbetteyken Her Şeyi Planladı!

3 çocuk sahibi olduklarını dile getiren Yalçın Bey, çocuklarının ve kendisinin öyle bir terk etmeyi hak etmediğini dile getirdi. Esra Erol'a katılarak yardım istedi. Eşine, "Bak biz köyde yaşıyoruz. O bölgene estetik yaptırman doğru değil. Millet ne der biz kimiz ki zaten" açıklamasını yaptığını fakat eşinin bu açıklamadan sonra uzun bir süre kendisine küstüğünü dile getirdi.

Eşinin küsmesine dayanamayan Yalçın Bey, estetik ameliyat olmak için kendisine para verdiğini ve doktora götürdüğünü iddia etti. Kendisinde Samsun'dan ayrılarak Çanakkale'ye çakışmaya gittiğini dile getiren Yalçın Bey, şok etkisi yarattı. Eşini ameliyat sonrasında aradığını ve duyduğu cevaplar karşısın da ne diyeceğini bilemediğini dile getirdi.