Esra Erol’da Bıçak Altı İşlem! Karısı Estetik Yaptırdı, Eşini Çocuklarını Bırakıp Kaçtı! Baştan Aşağı Değişti, Eşini Gurbetteyken Her Şeyi Planladı!
ATV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan Esra Erol programında yaşanılanlar seyirciyi şok etti. Sevilerek izlenen program hafta içi her gün ekranlara gelerek dikkatleri üzerine çekiyor. Yalçın bey programa katıldı ve birçok konu hakkında açıklama yaptı. Uzun yıllardır evli olduklarını dile getiren Yalçın bey "Vücudunun belli bölgecine estetik yaptırıp beni terk etti" sözlerini dile getirdi.
3 çocuk sahibi olduklarını dile getiren Yalçın Bey, çocuklarının ve kendisinin öyle bir terk etmeyi hak etmediğini dile getirdi. Esra Erol'a katılarak yardım istedi. Eşine, "Bak biz köyde yaşıyoruz. O bölgene estetik yaptırman doğru değil. Millet ne der biz kimiz ki zaten" açıklamasını yaptığını fakat eşinin bu açıklamadan sonra uzun bir süre kendisine küstüğünü dile getirdi.
Eşinin küsmesine dayanamayan Yalçın Bey, estetik ameliyat olmak için kendisine para verdiğini ve doktora götürdüğünü iddia etti. Kendisinde Samsun'dan ayrılarak Çanakkale'ye çakışmaya gittiğini dile getiren Yalçın Bey, şok etkisi yarattı. Eşini ameliyat sonrasında aradığını ve duyduğu cevaplar karşısın da ne diyeceğini bilemediğini dile getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.