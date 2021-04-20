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- 20 Nis 2021 - 17:55 G: 20 Nis 2021 - 18:16

Nihat Hatipoğlu Çileden Çıktı! Gelen Soru Karşında Çok Sinirlendi, Ne Diyeceğini Bilemedi! Canlı Yayında Çok Sert Rüzgarlar Esti!

Ramazan ayına özel alarak yayınlanan ve çok beğeni toplayan Nihat Hatipoğlu, sunuculuğunu yaptığı programda çileden çıktı. Kendisine gelen ve merak edilen soruları cevaplayan Nihat Hatipoğlu canlı yayında öyle bir soru aldı ki, milyonlar şok içerisinde kaldı. Programa birçok ilden bağlanan ve merak ettikleri soranlar içerisinden bir isim duyguların birbirine karışmasına neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Her sene Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programını ekranlara getiren ATV, tüm dikkatleri üzerine topluyor. Reytingleri oldukça yüksek olan bu program özellikle iftara ve sahura saatler kala en çok izlenen programlardan biri oluyor. Programda Nihat Hatipoğlu birçok dini konu hakkında izleyenleri bilgilendiriyor. Seyircilerden gelen soruları da cevaplandıran Nihat Hatipoğlu, her sene farklı bir soruyla karşılaşıyor. 

İlginç sorular sorulan programda Nihat Hatipoğlu ise gelen sorular karşısında en makul ve mantıklı cevabı veriyor. Ülkemizde etkisini gösteren koronavirüs salgınından dolayı seyircisiz bir şekilde sunulan programda canlı bağlantılar gerçekleşiyor ve bu canlı bağlantılarla birçok izleyici merak ettiği tüm sorulara yanıt buluyor.

20 Nis 2021 - 17:55 Ankara- Magazin

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