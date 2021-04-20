Hem Sadakatsiz Dizisinden Hem de Oyuncusundan Kabus Gibi Haber! İki Haber Üst Üste Geldi Ortalık Karıştı! Dizi Yayından Kaldırılıyor Mu?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan sadakatiz dizisinden kötü haber geldi. Sevilerek izlenen diziden gelen bu iki kötü haber ise dizi hayranlarının büyük bir yıkım yaşamasına neden oldu Sevilerek izlenen dizinin başrol oyuncularından bir isim durumu ağırlaştı. Kısa bir süre önce dizi setinde koronavirüs vakaları artması ve dizinin yapım ekibi çalışmaları durdurmuştu.
Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere, Gözde Seda Altuner ve Burak Sergen rol alıyor. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciye büyük bir şok yaşatıldı. İhnaeti ve aldatmayı ana tema olarak alan Sadakatsiz dizisinde entrikalar dizinin tansiyonu yükseliyor.
Dizinin son bölümünde ise Asya ve Derin, Faruk tarafından kaçırılmıştı. Yeni bölüme ait fragman bekleyen seyircisi ise dizinin son bölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen bir fragman görememişti. Bunun üzerine konu hakkında araştırma yapan izleyici şok gerçekle karşı karşıya kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.