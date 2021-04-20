Hem Sadakatsiz Dizisinden Hem de Oyuncusundan Kabus Gibi Haber! İki Haber Üst Üste Geldi Ortalık Karıştı! Dizi Yayından Kaldırılıyor Mu?

Başrollerinde Melis Sezen, Caner Cindoruk, Cansu Dere, Gözde Seda Altuner ve Burak Sergen rol alıyor. Her bölümde seyircisine farklı bir heyecan yaşatan dizinin yeni bölümünü bekleyen seyirciye büyük bir şok yaşatıldı. İhnaeti ve aldatmayı ana tema olarak alan Sadakatsiz dizisinde entrikalar dizinin tansiyonu yükseliyor.

Dizinin son bölümünde ise Asya ve Derin, Faruk tarafından kaçırılmıştı. Yeni bölüme ait fragman bekleyen seyircisi ise dizinin son bölümünün üzerinden günler geçmesine rağmen bir fragman görememişti. Bunun üzerine konu hakkında araştırma yapan izleyici şok gerçekle karşı karşıya kaldı.



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