Çukur Dizisinde Kimin Öleceği Yine Ortaya Çıktı! Seyirci Bu Sefer İsyan Başlatacak! Bu Ölüm Kimsenin Hoşuna Gitmeyecek, Celasun'dan Sonraki En Ağır Ölüm Olacak!

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümde bir isim ekranlara ve Çukur'a veda edecek. Ve bu ölüm, Celasun'un ölümünden daha beter, daha acı olacak...

Ekranlarda 4. sezonun tamamlayacak olan dizinin yeni bölümü tam bir seyirci çıldırması olacak. Diziden ayrılacak olan ismin ölümü ise çok farklı ve çok acı verici olacak. Kıyımın yaşandığı dizinin her bölümünde bir veda gerçekleşiyor. İlk veda Kubilay Aka'nın hayat verdiği Celasun karakteriyle başlamıştı.



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