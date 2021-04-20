Çukur Dizisinde Kimin Öleceği Yine Ortaya Çıktı! Seyirci Bu Sefer İsyan Başlatacak! Bu Ölüm Kimsenin Hoşuna Gitmeyecek, Celasun'dan Sonraki En Ağır Ölüm Olacak!
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur'da bu hafta bir ölüm daha yaşanacak. Yaklaşık olarak 4 bölümdür her bir ismin öldüğü dizide bu hafta ekranlara gelecek ola yeni bölümde de bir isim ayrılacak. Sevilerek izlenen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. 4 sezondur ekranlara gelen başarılı dizi 5. sezon için çalışmaları başlatmayacak.
Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölümde bir isim ekranlara ve Çukur'a veda edecek. Ve bu ölüm, Celasun'un ölümünden daha beter, daha acı olacak...
Ekranlarda 4. sezonun tamamlayacak olan dizinin yeni bölümü tam bir seyirci çıldırması olacak. Diziden ayrılacak olan ismin ölümü ise çok farklı ve çok acı verici olacak. Kıyımın yaşandığı dizinin her bölümünde bir veda gerçekleşiyor. İlk veda Kubilay Aka'nın hayat verdiği Celasun karakteriyle başlamıştı.
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20 Nis 2021 - 19:37 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.