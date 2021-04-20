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- 20 Nis 2021 - 20:03 G: 20 Nis 2021 - 20:49

Acun Ilıcalı Survivor İlayda, Hakkında İlk Kez Konuştu! Hakkında Öyle Şeyler Düşünüyormuş Ki, Milyonlar Çıldırdı! Perde Arkasındaki Sır…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor her bölümde dengeleri değiştiriyor. Her bölümde heyecanın ve tansiyonun arttığı yarışmada Acun Ilıcalı yarışmacı olan İlayda Şeker hakkında düşündüklerini ilk kez açıkladı. Oyunlardaki performansının hemen yanında samimi ve sempatik tavırlarından herkesin gönlünde taht kuran İlayda Şeker hakkında bakın bakalım, Acun Ilıcalı ne düşünüyormuş?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümde seyircileri kendilerine bağlıyor. Özellikle birleşme partisinden sonra finale en yakın isimlerin kalmasıyla birlikte heyecanda tavan seviyelere çıkmıştı. Her bir yarışmacı dengeleri değiştirecek olan hamlelerini hem parkurlarda hem de arkadaşlık çevresinde gösteriyor! 

Acun Ilıcalı ise Survivor Panorama programıyla bir canlı bağlantısı gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlayda Şeker ve birkaç daha yarışmacı hakkında birçok açıklama yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu içinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu çok farklı bir yarışmacı" sözlerini dile getirdi. İlayda için ise...

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20 Nis 2021 - 20:03 Ankara- Survivor 2021

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