Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Nis 2021 - 19:13

Acun Ilıcalı Survivor'da Kırmızı Alarmlar Çalacak, Adayı Sallayacak Açıklamayı Yaptı! Meğer İlayda... Milyonlar Çıldırdı! Tüm Sır Ortaya Çıktı...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmaları arasında yerini alan Survivor her bölümde dengeleri değiştiriyor. Her bölümde heyecanın ve tansiyonun arttığı yarışmada Acun Ilıcalı yarışmacı olan İlayda Şeker hakkında düşündüklerini ilk kez açıkladı. Oyunlardaki performansının hemen yanında samimi ve sempatik tavırlarından herkesin gönlünde taht kuran İlayda Şeker hakkında bakın bakalım, Acun Ilıcalı ne düşünüyormuş?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümde seyircileri kendilerine bağlıyor. Özellikle birleşme partisinden sonra finale en yakın isimlerin kalmasıyla birlikte heyecanda tavan seviyelere çıkmıştı. Her bir yarışmacı dengeleri değiştirecek olan hamlelerini hem parkurlarda hem de arkadaşlık çevresinde gösteriyor! 

Acun Ilıcalı ise Survivor Panorama programıyla bir canlı bağlantısı gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlayda Şeker ve birkaç daha yarışmacı hakkında birçok açıklama yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu içinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu çok farklı bir yarışmacı" sözlerini dile getirdi. İlayda için ise...

Devamını İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

25 Nis 2021 - 19:13 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Hanzade'den Şok Açıklamalar! Bu Görüntüler Gönüllüler Takımına Verilirse Büyük Savaş Çıkar! Artık Çileden Çıkıldı! Neler Oluyor? mask
Survivor Hanzade'den Şok Açıklamalar! Bu Görüntüler Gönüllüler Takımına Verilirse Büyük Savaş Çıkar! Artık Çileden Çıkıldı! Neler Oluyor?
Survivor’da İsmail Adayı Acun Ilıcalı’nın Karşısında Darmaduman Etti! Tehditler Havada Uçuştu! Önce Karşı Takıma Sonra Kendi Takımına Saldırdı! mask
Survivor’da İsmail Adayı Acun Ilıcalı’nın Karşısında Darmaduman Etti! Tehditler Havada Uçuştu! Önce Karşı Takıma Sonra Kendi Takımına Saldırdı!
Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı… mask
Survivor Çağrı’dan İlk Açıklama Geldi! Bu Açıklamalar Ortalığı Ayağa Kaldırır! Tüm Dengeleri Değiştirdi! Meğer Acun Ilıcalı…
Survivor 2021 Tek Parça 24 Nisan 2021 Cumartesi 76. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? mask
Survivor 2021 Tek Parça 24 Nisan 2021 Cumartesi 76. Bölüm Canlı izle! Survivor 2021 Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?
Survivor Yarışması İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oldu! Ünlüler Takımında Oynayacak Adam Kalmadı! Bir Diskalifiye Şoku Daha Geldi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışması İlk Kez Böyle Bir Şeye Şahit Oldu! Ünlüler Takımında Oynayacak Adam Kalmadı! Bir Diskalifiye Şoku Daha Geldi! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı'nın Servetini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! "Ne Böyle Para Var, Ne de Para Birimi" Resmen Ayaklı Darphane! mask
Acun Ilıcalı'nın Servetini Görenlerin Dudakları Uçukluyor! "Ne Böyle Para Var, Ne de Para Birimi" Resmen Ayaklı Darphane!
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu... mask
Survivor'da Ada Yıkıldı, Her Şey Bitti! Acun Ilıcalı'nın Bile Gözleri Doldu... Herkes Merve Dedi Ama Yaşananlar Şok Etti! Zaman Durdu...
Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısı Bastı İsyanı! Adı Aşk Dedikodularına Karışınca Çileden Çıktı! İşin İçine Poyraz Bile Girdi! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Ortalık Fena Halde Karıştı, Programdan Ayrılmak Zorunda Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır… mask
Acun Ilıcalı’nın Sağ Kolu Hastanelik Oldu! Ortalık Fena Halde Karıştı, Programdan Ayrılmak Zorunda Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır…
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor... mask
Survivor'da Bir Değil Tam İki Diskalifiye! Ünlüler Takımı Paramparça Oldu, Acun Ilıcalı Son Kararını Verdi! Adada Tüm Dengeler Değişiyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Evin - ilayda abla gitmesin onu çok seviyorum giderse üzülürüm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 16:19

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hande Erçel'e Büyük Şok! Piyasadan Siliniyor... Hayranları İsyan Etti! Bir Bir Takibi Bırakıyorlar... "Ne Yapıyorsun Sen Erçel?", "Hadi Artık" mask
Hande Erçel'e Büyük Şok! Piyasadan Siliniyor... Hayranları İsyan Etti! Bir Bir Takibi Bırakıyorlar... "Ne Yapıyorsun Sen Erçel?", "Hadi Artık"
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı! mask
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı!
İbo Show'da Büyük Yas! İbrahim Tatlıses Hüngür Hüngür Ağladı, Halk Ağladı! Öyle Bir Şey Yaşandı ki; Tüm Türkiye Gözyaşlarına Boğuldu! "Ah Be İmparator" mask
İbo Show'da Büyük Yas! İbrahim Tatlıses Hüngür Hüngür Ağladı, Halk Ağladı! Öyle Bir Şey Yaşandı ki; Tüm Türkiye Gözyaşlarına Boğuldu! "Ah Be İmparator"
Yıldızlar koronavirüsün geleceğini insanlara söylemişti! mask
Yıldızlar koronavirüsün geleceğini insanlara söylemişti!
Eve giren ayı yavrusu koruma altına alındı mask
Eve giren ayı yavrusu koruma altına alındı
Kerem Bürsin'den Aşk-ı İlan! Hande Erçel'in Habersiz Fotoğrafını Paylaştı, Öyle Bir Şey Yazdı Ki... "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!" mask
Kerem Bürsin'den Aşk-ı İlan! Hande Erçel'in Habersiz Fotoğrafını Paylaştı, Öyle Bir Şey Yazdı Ki... "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL