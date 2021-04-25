Acun Ilıcalı Survivor'da Kırmızı Alarmlar Çalacak, Adayı Sallayacak Açıklamayı Yaptı! Meğer İlayda... Milyonlar Çıldırdı! Tüm Sır Ortaya Çıktı...

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümde seyircileri kendilerine bağlıyor. Özellikle birleşme partisinden sonra finale en yakın isimlerin kalmasıyla birlikte heyecanda tavan seviyelere çıkmıştı. Her bir yarışmacı dengeleri değiştirecek olan hamlelerini hem parkurlarda hem de arkadaşlık çevresinde gösteriyor!

Acun Ilıcalı ise Survivor Panorama programıyla bir canlı bağlantısı gerçekleştirdi. Birçok konu hakkında açıklama yapan Acun Ilıcalı, İlayda Şeker ve birkaç daha yarışmacı hakkında birçok açıklama yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu içinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı "Aleyna Kalaycıoğlu çok farklı bir yarışmacı" sözlerini dile getirdi. İlayda için ise...



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