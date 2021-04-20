Serenay Sarıkaya Yürekleri Hoplattı! Süper Minisiyle Dekoltesini Gösterdi! Görenler Hayran Bakıyor! Bundan Pozlar Kıyameti Koparır! "Yine Yangınlar Yine Ben!"
Uzu8n Süredir ekranlarda olmayan Serenay Sarıkaya'dan kıyameti koparacak pozlar geldi. Süper minisiyle yangınlara davet çıkaran Serenay Sarıkaya tüm dikkatleri üzerine topladı. Şimdilerde Şahmeran dizisi için çalışmalarını başlatan güzel oyuncu, Netflix'te yayınlanacak olan dizi için kararını verdi. Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan güzel oyuncu en son reklam filminde oynamıştı.
Reklam filminde rekor bir fiyata anlaşma imzalayan güzel oyuncu, pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Yıllardır aynı firmayla çalışan Serenay Sarıkaya, anlaşma yaptığı firma ile yıldızlarını barıştırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
Çekici fiziği ve güzel yüz hatlarından dolayı birçok Türk'ün en sevdiği oyuncular arasında yerini alan Serenay Sarıkaya için sık sık "Ülkenin güzellik oranını yükselten kadın" yorumu yapılıyor. Maldivler tatilinden verdiği pozlarla fiziğinin kusursuzluğunu gösteren Serenay Sarıkaya kısa süre önce Instagram'a attığı fotoğrafla birlikte tekrar fiziğini gündeme getirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.