Serenay Sarıkaya Yürekleri Hoplattı! Süper Minisiyle Dekoltesini Gösterdi! Görenler Hayran Bakıyor! Bundan Pozlar Kıyameti Koparır! "Yine Yangınlar Yine Ben!"

Reklam filminde rekor bir fiyata anlaşma imzalayan güzel oyuncu, pozlarıyla sosyal medyayı sallamıştı. Yıllardır aynı firmayla çalışan Serenay Sarıkaya, anlaşma yaptığı firma ile yıldızlarını barıştırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya, bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Çekici fiziği ve güzel yüz hatlarından dolayı birçok Türk'ün en sevdiği oyuncular arasında yerini alan Serenay Sarıkaya için sık sık "Ülkenin güzellik oranını yükselten kadın" yorumu yapılıyor. Maldivler tatilinden verdiği pozlarla fiziğinin kusursuzluğunu gösteren Serenay Sarıkaya kısa süre önce Instagram'a attığı fotoğrafla birlikte tekrar fiziğini gündeme getirdi.