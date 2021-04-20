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- 20 Nis 2021 - 20:57 G: 20 Nis 2021 - 21:58

Müge Anlı'da Skandal Sahte Gelin Olayı! Kız, Anne ve Anneanne Sahte Gelin Çıktı! Müge Anlı Çileden Çıktı, Söyledikleri Gündeme Bomba Gibi Düştü! "Size Nasıl Birisi Para Biçiyor!"

ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sular durulmuyor. Birçok dolandırıcılık, cinayet, kayıp ve kaçırma olaylarını kökten çözen Müge Anlı'nın programında milyonların ağızını açık bırakacak sözler sarf edildi. Her bölümde farklı bir olayın yaşandığı Müge Anlı'nın programında son bölüm dikkatleri üzerine çekti.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Çok sevilerek izlenen ve reytinglerin parçalanmasına neden olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan 25 yaşındaki Halit Bey, iki kez, arklı kadınlar tarafından toplamda 100 bin lira dolandırılmıştı. Evlendikten bir gün sonra alışveriş merkezine giden çift yemek siparişi vermişlerdi. Halit Beyin iddialarına göre ise sahte gelin lavaboya yanında altınlarla gitmiş uzun bir süre gelmeyince de dolandırıldığını düşünmüştü. 

Kısa bir süre önce programa konuk olarak katılan sahte gelin ise olayın iç yüzünü anlattı. Programda her şey netlik kazanırken Müge Anlı ise canlı yayına bağlanan sahte gelinin annesine çok sert sözler dile getirdi. Başka kişilerinde işin içinde olduğunu anlayan Müge Anlı ve başarılı ekibi çalışmaları hızlandırdı.

20 Nis 2021 - 20:57 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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