Survivor'da Akıl Sır Ermeyen İfşa Olayı! Adaya Veda Edecek İsim Gün Yüzüne Çıktı! Tokat Gibi Çarptı, Sersemletti! Meğer O İsim...

Sevilerek izlenen yarışmada kurallar gereği performansı düşük olan isimler eleme konseylerinde arkadaşları tarafından yazılıyor. Potaya gönderilen isimlere bir de SMS birincisinin verdiği isimle birlikte 3. kişiyi ekleniyor. Farklı farklı isimlerin yarışmanın ilk bölümünden beri eleniyor olması ise Survior'un final taşlarını yavaş yavaş ortaya çıkarıyor.

Her bölümüyle geceye damgasını vuran Survivor yarışması Instagram ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında uzun bir süre konuşuluyor. Twitter'da her yayınlandığı bölüm boyunca yaklaşık olarak 4 saat boyunca TT kalan yarışmadan bir ismin eleneceği ifşası da çıktı. Yarışmadan elenecek olan isim hakkında araştırma yapan seyirciler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı.



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