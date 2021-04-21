Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Kanal D ekranlarının ne sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisi erkenden sezon finali mi yapıyor? Yayınlandığı ilk bölümden beri seyircisini etkisi altına lan dizinin her bölümü merakla bekleniyor. Doctor Foster dizisinden esinlenerek ekranlara gelen başarılı dizinin her bölümü reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor.
Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi, aldatma, ihanet, entrika üçlüsünü asıl tema olarak ele alıyor. Dizinin ilk bölümlerinde yakalanan enerjiyse uzun bir süredir reytinglerin kırılmasına neden oluyor. Birbirinden farklı iki kadına aşık olan Volkan karakterinin hayatı konu alınırken son bölüm Çarşamba akşamına damgasını vurmuştu.
Asya'nın eski hastası olan Faruk, Asya'nın intikamını almak için önce Derin'i daha sonra ise Asya'yı kaçırmıştı. Final sahnesinde Derin ve Asya'nın birbirine bakışları ise büyük bir şok yaşatmıştı. Dizinin yeni bölümü beklenirken sette çıkan krizden dolayı yeni bölümün ekranlara gelmeyeceği ise kısa bir süre önce duyuruldu.
21 Nis 2021 - 11:15 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.