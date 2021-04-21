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- 21 Nis 2021 - 11:15 G: 21 Nis 2021 - 12:15

Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı!

Kanal D ekranlarının ne sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz dizisi erkenden sezon finali mi yapıyor? Yayınlandığı ilk bölümden beri seyircisini etkisi altına lan dizinin her bölümü merakla bekleniyor. Doctor Foster dizisinden esinlenerek ekranlara gelen başarılı dizinin her bölümü reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı dizi, aldatma, ihanet, entrika üçlüsünü asıl tema olarak ele alıyor. Dizinin ilk bölümlerinde yakalanan enerjiyse uzun bir süredir reytinglerin kırılmasına neden oluyor. Birbirinden farklı iki kadına aşık olan Volkan karakterinin hayatı konu alınırken son bölüm Çarşamba akşamına damgasını vurmuştu. 

Asya'nın eski hastası olan Faruk, Asya'nın intikamını almak için önce Derin'i daha sonra ise Asya'yı kaçırmıştı. Final sahnesinde Derin ve Asya'nın birbirine bakışları ise büyük bir şok yaşatmıştı. Dizinin yeni bölümü beklenirken sette çıkan krizden dolayı yeni bölümün ekranlara gelmeyeceği ise kısa bir süre önce duyuruldu.

21 Nis 2021 - 11:15 Ankara- Dizi Haberleri

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