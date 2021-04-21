Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Nis 2021 - 11:39 G: 21 Nis 2021 - 12:36

Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Dönünce Dengeler Değişti! Reytinglerde EDHO'yu Resmen Tokatladı! Yerle Bir Edişinin Tek Sebebi...

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi, Tansel Öngel'in dönüşüyle seyircilerine büyük bir şok yaşattı. Han'ın kazan dairesinde tutuğu ismin Naci olması ise hayranlarına büyük bir üzüntü yaşattı. Hanın kardeşi Safiye'nin intikamını almak için kazan dairesine bağladığı Naci, ekranlarda resmen görüldü.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlarda görülmesinin hemen arkasından ise reytinglerde büyük bir patlama yaşandı. Salı günlerinin şüphesi en çok sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Masumlar Apartmanı'nın gerisinde kaldı. Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına başlamadan önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hep ilk sıralarda yerini alıyordu. 

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar apartmanı dizisi reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini çok fena tokatladı. İlk bölümünden beri büyük yankı uyandırmış olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk bölümü bile EDHO'nun geri plana düşmesine neden olmuştu.

# birkan sokullu, Masumlar Apartmanı oyuncuları, Masumlar Apartmanı, masumlar apartmanı son bölüm, Masumlar Apartmanı Safiye, masumlar apartmanı gülben, masumlar apartmanı dizisi, masumlar apartmanı inciye ne oldu, Merve Dizdar, masumlar apartmanı inci, trt1 dizi, farah zeynep abdullah, masumlar apartmanı hangi kanalda, masumlar apartmanı han, masumlar apartmanı son bölümde neler oldu, Ezgi Mola, TRT1, trt1 masumlar apartmanı, Masumlar Apartmanı izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz final, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz fragman, EDHO, edho son bölümde neler oldu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz hızır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, edho son bölüm izle, edho izle, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz son bölüm izle, edho son bölüm, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz alparslan, Ozan Akbaba, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izle, sanem çelik

21 Nis 2021 - 11:39 Ankara- Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Kırmızı Oda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim... mask
Kırmızı Oda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim...
Masumiyet Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Masumiyet Yeni bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Masumiyet Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Masumiyet Yeni bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Sadakatsiz Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Benim Adım Melek Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Benim Adım Melek Dizisi 62. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı! mask
Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Kuruluş Osman Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 55. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Mavera 10. Bölüm Full İzle! 21 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 10. Bölüm Full İzle! 21 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 176. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 176. Bölüm Full İzle! 21 Nisan 2021 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 21 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim? mask
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 21 Nisan 2021 Canlı İzle! Bugünün Konukları Kim?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
KırmızıOda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim... mask
KırmızıOda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim...
Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Dönünce Dengeler Değişti! Reytinglerde EDHO'yu Resmen Tokatladı! Yerle Bir Edişinin Tek Sebebi... mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Dönünce Dengeler Değişti! Reytinglerde EDHO'yu Resmen Tokatladı! Yerle Bir Edişinin Tek Sebebi...
Sincan belediyesi Belören Millet Bahçesi’ni Sincan’a kazandırıyor mask
Sincan belediyesi Belören Millet Bahçesi’ni Sincan’a kazandırıyor
Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı! mask
Sadakatsiz Dizisi Ekranlara Veda Mı Ediyor? Erken Final Şoku Milyonları Çılgına Çevirdi! Yapımdan Gelen Açıklama Sosyal Medyayı Karıştırdı!
Koronavirüs İle Satışları Arttı! Bu Cihazları Satın Alırken Dikkat Edin! mask
Koronavirüs İle Satışları Arttı! Bu Cihazları Satın Alırken Dikkat Edin!
Federasyon'dan Kötü Haber Geldi! "Üst Klasman Hakemlerimizde Kovid-19 Pozitif Çıktı!" mask
Federasyon'dan Kötü Haber Geldi! "Üst Klasman Hakemlerimizde Kovid-19 Pozitif Çıktı!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL