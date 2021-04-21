Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Dönünce Dengeler Değişti! Reytinglerde EDHO'yu Resmen Tokatladı! Yerle Bir Edişinin Tek Sebebi...
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisi, Tansel Öngel'in dönüşüyle seyircilerine büyük bir şok yaşattı. Han'ın kazan dairesinde tutuğu ismin Naci olması ise hayranlarına büyük bir üzüntü yaşattı. Hanın kardeşi Safiye'nin intikamını almak için kazan dairesine bağladığı Naci, ekranlarda resmen görüldü.
Ekranlarda görülmesinin hemen arkasından ise reytinglerde büyük bir patlama yaşandı. Salı günlerinin şüphesi en çok sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Masumlar Apartmanı'nın gerisinde kaldı. Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına başlamadan önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hep ilk sıralarda yerini alıyordu.
Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar apartmanı dizisi reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini çok fena tokatladı. İlk bölümünden beri büyük yankı uyandırmış olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk bölümü bile EDHO'nun geri plana düşmesine neden olmuştu.
21 Nis 2021 - 11:39 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.