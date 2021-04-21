Masumlar Apartmanı Dizisine Naci Dönünce Dengeler Değişti! Reytinglerde EDHO'yu Resmen Tokatladı! Yerle Bir Edişinin Tek Sebebi...

Ekranlarda görülmesinin hemen arkasından ise reytinglerde büyük bir patlama yaşandı. Salı günlerinin şüphesi en çok sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Masumlar Apartmanı'nın gerisinde kaldı. Masumlar Apartmanı dizisi yayın hayatına başlamadan önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hep ilk sıralarda yerini alıyordu.

Başrollerini Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı Masumlar apartmanı dizisi reytinglerde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini çok fena tokatladı. İlk bölümünden beri büyük yankı uyandırmış olan Masumlar Apartmanı dizisinin ilk bölümü bile EDHO'nun geri plana düşmesine neden olmuştu.