Kırmızı Oda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim...

Diziye elinde kasap bıçağı ile giriş yapmış olan Kumru karakterine ise Aslıhan Gürbüz hayat veriyordu. Diziden ayrıldıktan sonra ise Kumru karakteri için "Çok uzun yıllardır oyuncuyum ama beni en çok zorlayan karakter Kumru'ydu" sözlerini dile getirmişti.

Dizinin başrol oyuncusu olan Binnur Kaya ise Kumru karakterinin iyileşmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Kumru ise Doktor Hanım'a her derdini her sıkıntısını anlatmıştı. Çocukluktan başlayan ağır travmalarını anlatan Kumru, izleyenleri ise şok içerisinde bırakmış "Bu nasıl gerçek hayat hikayesi olabilir" sözlerini dedirtmişti.