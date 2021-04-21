Kırmızı Oda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim...
TV8 ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi seyircisine soluksuz bir izleme keyfi sunuyor. Her bölümde farklı bir hikayeye değinene başarılı yapımda dikkatler oyuncuların üzerinde toplanıyor. Öyle ki dizide var olmuş olan Alya ve Boncuk karakterleri halen seyircinin aklından çıkamamış durumda. Bu karakterlerin içerisinde Kumru karakteri ise şok üzerine şok yaşatmış bir karakterdi..
Diziye elinde kasap bıçağı ile giriş yapmış olan Kumru karakterine ise Aslıhan Gürbüz hayat veriyordu. Diziden ayrıldıktan sonra ise Kumru karakteri için "Çok uzun yıllardır oyuncuyum ama beni en çok zorlayan karakter Kumru'ydu" sözlerini dile getirmişti.
Dizinin başrol oyuncusu olan Binnur Kaya ise Kumru karakterinin iyileşmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Kumru ise Doktor Hanım'a her derdini her sıkıntısını anlatmıştı. Çocukluktan başlayan ağır travmalarını anlatan Kumru, izleyenleri ise şok içerisinde bırakmış "Bu nasıl gerçek hayat hikayesi olabilir" sözlerini dedirtmişti.
21 Nis 2021 - 12:15 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.