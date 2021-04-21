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- 21 Nis 2021 - 12:15 G: 21 Nis 2021 - 13:22

Kırmızı Oda Dizisine Kumru Yeniden Dönüyor! Durum Düşünülenin Tam Aksi Olacak, Seyirciler Şok İçerisinde Kalacak! Meğer O İsim...

TV8 ekranlarının en başarılı yapımlarından biri olan Kırmızı Oda dizisi seyircisine soluksuz bir izleme keyfi sunuyor. Her bölümde farklı bir hikayeye değinene başarılı yapımda dikkatler oyuncuların üzerinde toplanıyor. Öyle ki dizide var olmuş olan Alya ve Boncuk karakterleri halen seyircinin aklından çıkamamış durumda. Bu karakterlerin içerisinde Kumru karakteri ise şok üzerine şok yaşatmış bir karakterdi..

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diziye elinde kasap bıçağı ile giriş yapmış olan Kumru karakterine ise Aslıhan Gürbüz hayat veriyordu. Diziden ayrıldıktan sonra ise Kumru karakteri için "Çok uzun yıllardır oyuncuyum ama beni en çok zorlayan karakter Kumru'ydu" sözlerini dile getirmişti. 

Dizinin başrol oyuncusu olan Binnur Kaya ise Kumru karakterinin iyileşmesi için büyük bir çaba sarf etmişti. Kumru ise Doktor Hanım'a her derdini her sıkıntısını anlatmıştı. Çocukluktan başlayan ağır travmalarını anlatan Kumru, izleyenleri ise şok içerisinde bırakmış "Bu nasıl gerçek hayat hikayesi olabilir" sözlerini dedirtmişti.

21 Nis 2021 - 12:15 Ankara- Dizi Haberleri

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