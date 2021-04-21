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21 Nis 2021 - 14:36

Siyaset Dünyası Acı Haberlerle Sarsılıyor! Bu Seferde Şamil Tayyar'ın Babası Vefat Etti!

Siyaset dünyası son haftaya acı haberlerle girdi. Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül derken bir vefat haberi de maalesef Şamil Tayyar'dan Geldi. Babası Hüseyin Tayyar vefat etti. Cenaze Töreni ile ilgili detaylar haberimizde...