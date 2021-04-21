Siyaset Dünyası Acı Haberlerle Sarsılıyor! Bu Seferde Şamil Tayyar'ın Babası Vefat Etti!
Siyaset dünyası son haftaya acı haberlerle girdi. Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül derken bir vefat haberi de maalesef Şamil Tayyar'dan Geldi. Babası Hüseyin Tayyar vefat etti. Cenaze Töreni ile ilgili detaylar haberimizde...
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
İslahiye Devlet Hastanesi morgundan alınan Tayyar'ın naaşı, cenaze aracıyla eşinin adını taşıyan Sıdıka Tayyar Camisi'ne götürüldü.
Buradaki törene Şamil Tayyar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, bazı ilçe belediye başkanları ve Tayyar ailesinin yakınları katıldı.
İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, ilçedeki asri mezarlığa defnedildi.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden 88 yaşındaki babası Hüseyin Tayyar'ın cenazesi, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.