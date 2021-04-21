Haberler Ankara Haberler Ankara
- 21 Nis 2021 - 15:09 G: 21 Nis 2021 - 15:36

İbo Show’un Rakibi Çoğalıyor! İmparator Tahtından Olacak Mı? O İsim Öyle İsimleri Konu Olarak Davet Etti Ki, Seyirciler Titredi! Neler Oluyor?

STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'un rakipleri çoğalıyor. Gün geçtikçe daha çok hale eğlenceli programlarına bir yenisi daha eklendi. Kısa süre önce Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici bir program yaparak seyircilerin karşısına çıkmıştı. İbo Show'un tahtından olacağını düşünene seyirci ise yeni kurulan programın çok yüksek reuytingler almadığını görünce rahat bir nefes almıştı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalan İbo Show, rakibi karşısında istenilen reytingleri alamazsan tahtından olacak. İbo Show sevenleri ise çıkan final kararıyla adeta yıkılacak. Ekranlarda yeni bir dönemin başladığı ise gözle görülüyor. Her bölümde seyircilerine biraz daha üstünlük sağlayan başarılı yapımlar, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

9 yıl sonra ekranlara dönene İbo Show programı ise her hafta faklı konukları davet ederek izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Cumartesi günü ekranlara konuk olarak davet ettiği isimler ise Erkan Pettekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Deniz Seki olmuştu. Geceye damgasını vuran isimler magazin dünyasında da yerini almıştı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

21 Nis 2021 - 15:09 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü? mask
Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü?
Masumiyet Dizisinin Yıldızları Sarmaş Dolaş Poz Verdi! Hayranları Aşk Olsun Diye Dua Etmeye Bile Başladı! "Hande Erçel ve Kerem Bürsin Defterini Kapatacak İkili!" mask
Masumiyet Dizisinin Yıldızları Sarmaş Dolaş Poz Verdi! Hayranları Aşk Olsun Diye Dua Etmeye Bile Başladı! "Hande Erçel ve Kerem Bürsin Defterini Kapatacak İkili!"
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Paraya Para Demiyorlar Ama Tatil Bedava! Hesabı Instagram Sayesinde Ödediler, Keyfini Göstere Göstere Çıkardılar... mask
Hande Erçel ve Kerem Bürsin Paraya Para Demiyorlar Ama Tatil Bedava! Hesabı Instagram Sayesinde Ödediler, Keyfini Göstere Göstere Çıkardılar...
Müge Anlı Oyuncu Çıktı! Öyle Bir Dizide Rol Almış Ki, Hayranları Şok Oldu! Çizgisini Bozmadan, Stüdyosunu Ayağa Kaldırmış! Neler Oluyor? mask
Müge Anlı Oyuncu Çıktı! Öyle Bir Dizide Rol Almış Ki, Hayranları Şok Oldu! Çizgisini Bozmadan, Stüdyosunu Ayağa Kaldırmış! Neler Oluyor?
Serenay Sarıkaya Yürekleri Hoplattı! Süper Minisiyle Dekoltesini Gösterdi! Görenler Hayran Bakıyor! Bundan Pozlar Kıyameti Koparır! "Yine Yangınlar Yine Ben!" mask
Serenay Sarıkaya Yürekleri Hoplattı! Süper Minisiyle Dekoltesini Gösterdi! Görenler Hayran Bakıyor! Bundan Pozlar Kıyameti Koparır! "Yine Yangınlar Yine Ben!"
Hem Sadakatsiz Dizisinden Hem de Oyuncusundan Kabus Gibi Haber! İki Haber Üst Üste Geldi Ortalık Karıştı! Dizi Yayından Kaldırılıyor Mu? mask
Hem Sadakatsiz Dizisinden Hem de Oyuncusundan Kabus Gibi Haber! İki Haber Üst Üste Geldi Ortalık Karıştı! Dizi Yayından Kaldırılıyor Mu?
Nihat Hatipoğlu Çileden Çıktı! Gelen Soru Karşında Çok Sinirlendi, Ne Diyeceğini Bilemedi! Canlı Yayında Çok Sert Rüzgarlar Esti! mask
Nihat Hatipoğlu Çileden Çıktı! Gelen Soru Karşında Çok Sinirlendi, Ne Diyeceğini Bilemedi! Canlı Yayında Çok Sert Rüzgarlar Esti!
Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!" mask
Demet Özdemir Yaktı, Yandırdı! Öyle Bir Poz Verdi Ki, Görenler Dönüp Dönüp Baktı! Twitter Her Şeyi Bıraktı, Demet Özdemir'i Ele Aldı! "Oğuzhan Koç Şansı!"
Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde... mask
Müge Anlı'dan Skandal Paylaşım! Instagram'da Yayıldı, Twitter'da Patladı! Rekorlar Kitabına Girmeyi Göze Aldı, 18 Saat İçerisinde...
Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor... mask
Gonca Vuslateri'den Kötü Haberler Üst Üste Geldi! Çığlık Çığlığa Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında İlk Açıklama Geldi! Hayranları Hüngür Hüngür Ağlıyor...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü? mask
Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü?
Yasak Elma Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Başrol Oyuncusu Diziden Resmen Ayrılıyor! Tüm Detaylar Tek Tek İfşa Edildi! O İsim... mask
Yasak Elma Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Başrol Oyuncusu Diziden Resmen Ayrılıyor! Tüm Detaylar Tek Tek İfşa Edildi! O İsim...
RTÜK Halk TV ve KRT'ye Yine Acımadı! En Üst Sınırdan Cezalar Yolda! mask
RTÜK Halk TV ve KRT'ye Yine Acımadı! En Üst Sınırdan Cezalar Yolda!
İbo Show’un Rakibi Çoğalıyor! İmparator Tahtından Olacak Mı? O İsim Öyle İsimleri Konu Olarak Davet Etti Ki, Seyirciler Titredi! Neler Oluyor? mask
İbo Show’un Rakibi Çoğalıyor! İmparator Tahtından Olacak Mı? O İsim Öyle İsimleri Konu Olarak Davet Etti Ki, Seyirciler Titredi! Neler Oluyor?
İngiltere'yi Kıskanmamak Elde Değil! Pandemi'de Yıllık Enflasyon 0,7 Çıktı! mask
İngiltere'yi Kıskanmamak Elde Değil! Pandemi'de Yıllık Enflasyon 0,7 Çıktı!
Anne-Babalar Dikkat, Youtube Kids Nihayet Türkiye'de! Kullanıma Sunuldu! mask
Anne-Babalar Dikkat, Youtube Kids Nihayet Türkiye'de! Kullanıma Sunuldu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL