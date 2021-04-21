İbo Show’un Rakibi Çoğalıyor! İmparator Tahtından Olacak Mı? O İsim Öyle İsimleri Konu Olarak Davet Etti Ki, Seyirciler Titredi! Neler Oluyor?
STAR TV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'un rakipleri çoğalıyor. Gün geçtikçe daha çok hale eğlenceli programlarına bir yenisi daha eklendi. Kısa süre önce Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici bir program yaparak seyircilerin karşısına çıkmıştı. İbo Show'un tahtından olacağını düşünene seyirci ise yeni kurulan programın çok yüksek reuytingler almadığını görünce rahat bir nefes almıştı.
Yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalan İbo Show, rakibi karşısında istenilen reytingleri alamazsan tahtından olacak. İbo Show sevenleri ise çıkan final kararıyla adeta yıkılacak. Ekranlarda yeni bir dönemin başladığı ise gözle görülüyor. Her bölümde seyircilerine biraz daha üstünlük sağlayan başarılı yapımlar, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
9 yıl sonra ekranlara dönene İbo Show programı ise her hafta faklı konukları davet ederek izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Cumartesi günü ekranlara konuk olarak davet ettiği isimler ise Erkan Pettekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Deniz Seki olmuştu. Geceye damgasını vuran isimler magazin dünyasında da yerini almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.