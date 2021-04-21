İbo Show’un Rakibi Çoğalıyor! İmparator Tahtından Olacak Mı? O İsim Öyle İsimleri Konu Olarak Davet Etti Ki, Seyirciler Titredi! Neler Oluyor?

Yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalan İbo Show, rakibi karşısında istenilen reytingleri alamazsan tahtından olacak. İbo Show sevenleri ise çıkan final kararıyla adeta yıkılacak. Ekranlarda yeni bir dönemin başladığı ise gözle görülüyor. Her bölümde seyircilerine biraz daha üstünlük sağlayan başarılı yapımlar, dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

9 yıl sonra ekranlara dönene İbo Show programı ise her hafta faklı konukları davet ederek izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Cumartesi günü ekranlara konuk olarak davet ettiği isimler ise Erkan Pettekkaya, İrem Derici, Sinan Akçıl ve Deniz Seki olmuştu. Geceye damgasını vuran isimler magazin dünyasında da yerini almıştı.



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