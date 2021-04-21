Yasak Elma Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Başrol Oyuncusu Diziden Resmen Ayrılıyor! Tüm Detaylar Tek Tek İfşa Edildi! O İsim...

İddiaların odağında olan isimler ise dizinin başrol oyuncuları olmuştu. Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, Şahika'nın tek bir telefonuyla gelmişti. "Sana ihtiyacım var Kaya" sözlerini duyan Kaya harekete geçti. EN büyük aşkı Ender'i karşısında görünce büyük bir şok yaşayan Kaya, gelişiyle seyircilere de şok yaşatmıştı.

4. sezondur ekranlarda yer alana başarılı dizinin her bölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. 85. bölümden sonra büyük bir değişime giren diziden 5 oyuncu birden ayrılmıştı. Bu ayrılan isimlerden biri ise Talat Bulut'tu. 'Başrol oyuncusu diziden ayrılırsa dizi devam edemez' algısına tepki olan dizide her şey daha karmaşık bir hal almıştı.