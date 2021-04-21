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- 21 Nis 2021 - 15:27 G: 21 Nis 2021 - 15:55

Yasak Elma Dizisinin Final Tarihi Açıklandı! Başrol Oyuncusu Diziden Resmen Ayrılıyor! Tüm Detaylar Tek Tek İfşa Edildi! O İsim...

FOX TV ekranlarının ne sevilen dizileri arasında yerini alan Yasak Elma dizisinin final tarihi resmen açıklandı. Açıklanan final tarihinin hemen yanında ise bir başrol oyuncunun diziye veda edeceği de açıklandı. Reytingleri kırıp geçiren başarılı dizinin son bölümünde birçok yeni gelişme yaşanmıştı. Dizinin son bölümünden sonra ise gündeme bomba gibi iddialar düşmeye başladı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

İddiaların odağında olan isimler ise dizinin başrol oyuncuları olmuştu. Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç, Şahika'nın tek bir telefonuyla gelmişti. "Sana ihtiyacım var Kaya" sözlerini duyan Kaya harekete geçti. EN büyük aşkı Ender'i karşısında görünce büyük bir şok yaşayan Kaya, gelişiyle seyircilere de şok yaşatmıştı. 

4. sezondur ekranlarda yer alana başarılı dizinin her bölümünde yeni gelişmeler yaşanıyor. 85. bölümden sonra büyük bir değişime giren diziden 5 oyuncu birden ayrılmıştı. Bu ayrılan isimlerden biri ise Talat Bulut'tu. 'Başrol oyuncusu diziden ayrılırsa dizi devam edemez' algısına tepki olan dizide her şey daha karmaşık bir hal almıştı.

21 Nis 2021 - 15:27 Ankara- Dizi Haberleri

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