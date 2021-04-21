Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’ın kadrosunda yer alan oyuncu İman Casablanca son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yapımdaki performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun nereli olduğu, yaşı gibi ayrıntılar merak ediliyor. Türkçesi ile de izleyenlerin dikkatini çeken İman Casablanca’nın aslen nereli olduğu merak ediliyor.