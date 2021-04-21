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- 21 Nis 2021 - 15:59 G: 21 Nis 2021 - 16:04

Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli?  İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü?

Baraj Dizisinin güzel oyuncusu İman Casablanca hakkında en çok arama yapılan isimlerden. Dizi ile birlikte popülerliği iyice ardan Casablanca hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.. İşte detaylar...

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’ın kadrosunda yer alan oyuncu İman Casablanca son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yapımdaki performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun nereli olduğu, yaşı gibi ayrıntılar merak ediliyor. Türkçesi ile de izleyenlerin dikkatini çeken İman Casablanca’nın aslen nereli olduğu merak ediliyor.

21 Nis 2021 - 15:59 - Magazin

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