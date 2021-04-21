Baraj Dizisinin Zahra’sı İman Casablanca Nereli? İman Casablanca Kaç Yaşında, Nereli, Türk mü?
Baraj Dizisinin güzel oyuncusu İman Casablanca hakkında en çok arama yapılan isimlerden. Dizi ile birlikte popülerliği iyice ardan Casablanca hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde.. İşte detaylar...
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj’ın kadrosunda yer alan oyuncu İman Casablanca son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Yapımdaki performansı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken oyuncunun nereli olduğu, yaşı gibi ayrıntılar merak ediliyor. Türkçesi ile de izleyenlerin dikkatini çeken İman Casablanca’nın aslen nereli olduğu merak ediliyor.
21 Nis 2021 - 15:59 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.