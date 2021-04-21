Ramazanda Toruna Fitre Verilir Mi? Dedenin Fitresi Toruna Düşer Mi? Diyanet Fetvası Oku!

Ramazan ayının başlaması ile beraber Müslümanlar oruç ibadetlerinin yerine getirmeye başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı boyunca farz bir ibadet olan oruçlar tutulacak. Bununla beraber sağlık durumu gibi nedenlerden kaynaklı oruç tutamayan Müslümanlar da var. Çeşitli nedenlerden kaynaklı farz olduğu halde oruç ibadetini yerine getiremeyen Müslümanların ise bu ibadet için kefaret ödemesi gerekmektedir. Ramazan ayında oruç tutamayan Müslümanların kefareti ise fitredir. Oruç ibadetini yerine getiremeyen Müslümanlar, İslami şartlara uygun olması şartı ile fitre verebilirler.