İsmail Balaban Elendi Mi? 20 Nisan Survivor Eleme Gününde İsmail Balaban Hakkında Karar verildi!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni bölümleri ilgi ile takip edilen yarışmada her hafta salı günleri eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında her bölüm kıyasıya mücadelenin yaşandığı yapımda yaşanan son gelişmeler izleyenleri şaşırttı. Yarışmanı favori isimlerinden İsmail Balaban ile Acun Ilıcalı arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi.