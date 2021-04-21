İsmail Balaban Elendi Mi? 20 Nisan Survivor Eleme Gününde İsmail Balaban Hakkında Karar verildi!
Survivor'da sular durulmuyor. Her hafta aksiyonun eksik olmadığı yarışmada İsmail Balaban olayı resmen programa damga vurmuştu. Acun Ilıcalı tarafından tepki gören Balaban ile ilgili akıbet haberimizde. İşte detaylar...
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni bölümleri ilgi ile takip edilen yarışmada her hafta salı günleri eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımları arasında her bölüm kıyasıya mücadelenin yaşandığı yapımda yaşanan son gelişmeler izleyenleri şaşırttı. Yarışmanı favori isimlerinden İsmail Balaban ile Acun Ilıcalı arasında gerilimli dakikalar ekrana geldi.
21 Nis 2021 - 16:29 - Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.