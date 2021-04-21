Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Krizi! Fekeli Resti Çekince Sonu Ölüm Oldu! Diziden Ayrıldığı Onaylandı, Paylaşımlar Arka Arkaya Geliyor...
ATV ekranlarının fenomen dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde başrol krizi! Dizinin finaline sayılı bölümler kalmışken bire ismin daha diziden ayrılacağı resmen doğrulandı. Dizinin kemik isimlerinden biri olan ismin diziden acı bir şekilde ayrılması ise akıllarda soru işareti oluşturdu. Fekeli diziye nasıl veda edecek?
Demir tarafından kalbinden vurulan Fekeli karakteri hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Yeni bölümüne ait fragmanı kısa bir süre önce yayınlayan başarılı dizide Fekeli, Demir'in ellerinden ölümü tadacak mı merak edilmeye başlandı. Perşembe günü 20.00'da başlayan dizi, her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyor.
Özellikle Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi isimlerin diziden ayrılmasının hemen arkasından dizide birçok değişiklik yaşanmıştı. Demir ve Züleyha tam mutlu olacak derken araya Ümit girmişti. Demir'in kalbini çalmaya başlayan Ümit dengeleri değiştirmeye başlamıştı. Fragmanda ise Ümit ve Demir'in sarmaş dolaş oldukları tüm fotoğrafları Züleyha gördü.
21 Nis 2021 - 16:25 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.