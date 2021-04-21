Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Başrol Krizi! Fekeli Resti Çekince Sonu Ölüm Oldu! Diziden Ayrıldığı Onaylandı, Paylaşımlar Arka Arkaya Geliyor...

Demir tarafından kalbinden vurulan Fekeli karakteri hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Yeni bölümüne ait fragmanı kısa bir süre önce yayınlayan başarılı dizide Fekeli, Demir'in ellerinden ölümü tadacak mı merak edilmeye başlandı. Perşembe günü 20.00'da başlayan dizi, her bölümde farklı bir heyecan yaşatıyor.

Özellikle Uğur Güneş ve Vahide Perçin gibi isimlerin diziden ayrılmasının hemen arkasından dizide birçok değişiklik yaşanmıştı. Demir ve Züleyha tam mutlu olacak derken araya Ümit girmişti. Demir'in kalbini çalmaya başlayan Ümit dengeleri değiştirmeye başlamıştı. Fragmanda ise Ümit ve Demir'in sarmaş dolaş oldukları tüm fotoğrafları Züleyha gördü.