Survivor'da Şok Diskalifiye! Ortalık Kan Gölüne Dönmüştü, Acun Ilıcalı Açıklamasını Yaptı! Bir İsmin Daha Üzeri Resmen Çizildi! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlarda uzun yıllardır yer alan başarılı yapımda tüm detaylar seyircilerin dikkatini çekiyor. Öyle ki yaklaşık olarak 2 hafta önce bir sakatlık yaşayan Merve Aydın, ortalığı kan gölüne çevirmişti. Parkurdaki bir engele katılarak bununu kıran başarılı oyuncu, takım arkadaşlarını şok içerisinde bırakmıştı.

Ünlüler takımında yer alan başarılı ismin performansı ise giderek artıyordu. Kızlardan en güçlü isimlerden biri olan Merve Aydın'ın sakatlığı hakkında ilk açıklama ise sonunda geldi. Durumu ciddi olan Merve Aydın için Acun Ilıcalı kısa bir süre önce "Ben hastanede yanına gittim şimdilik durumu iyi, buraya gelmeyi sizinle olmayı çok istiyor" sözlerini dile getirmişti.



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