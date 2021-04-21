Survivor'da Şok Diskalifiye! Ortalık Kan Gölüne Dönmüştü, Acun Ilıcalı Açıklamasını Yaptı! Bir İsmin Daha Üzeri Resmen Çizildi! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarının başarılı yarışmalarından bir olan Survivor'da yaşanılan seyircileri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan dizinin sevilerek izlenmesinin altında yatan büyük sebep ise parkurların zorluğundan geliyor. Zorlu parkutlar ise bazı oyuncuların hamlelerinden dolayı sakatlanmalarına neden oluyor.
Acun Medya tarafından ekranlarda uzun yıllardır yer alan başarılı yapımda tüm detaylar seyircilerin dikkatini çekiyor. Öyle ki yaklaşık olarak 2 hafta önce bir sakatlık yaşayan Merve Aydın, ortalığı kan gölüne çevirmişti. Parkurdaki bir engele katılarak bununu kıran başarılı oyuncu, takım arkadaşlarını şok içerisinde bırakmıştı.
Ünlüler takımında yer alan başarılı ismin performansı ise giderek artıyordu. Kızlardan en güçlü isimlerden biri olan Merve Aydın'ın sakatlığı hakkında ilk açıklama ise sonunda geldi. Durumu ciddi olan Merve Aydın için Acun Ilıcalı kısa bir süre önce "Ben hastanede yanına gittim şimdilik durumu iyi, buraya gelmeyi sizinle olmayı çok istiyor" sözlerini dile getirmişti.
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21 Nis 2021 - 17:04 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.