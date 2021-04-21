Çukur Dizisine Celasun Rüzgarı! Dizi Setine Yeniden Döndü, Ortalık Fena Karışacak! Devranı Döndürmeye Geliyor!

Celasun'la birlikte başlayan ölümler seyirciyi şaşkına çevirmişti. Celasun, 2 hafta önce Amca'nın adamları tarafından acı bir şekilde öldürülmüştü. Arabasına bindiği anda arka koltukta oturan bir ismin telle boğarak öldürmesi seyircilerin kanını dondurmuştu.

Diziye acı vedasında kendi sesinden bir şarkı yayınlanmış ve bu şarkı kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Celasun karakterinin yeniden diziye döndüğü iddiaları ise o paylaşımla birlikte daha da büyüdü. Sevilen oyuncu, rol arkadaşıyla Çukur'da çekilmiş olduğu paylaşımı düştü ve olanlar oldu!



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