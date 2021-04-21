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- 21 Nis 2021 - 17:40 G: 21 Nis 2021 - 18:06

Çukur Dizisine Celasun Rüzgarı! Dizi Setine Yeniden Döndü, Ortalık Fena Karışacak! Devranı Döndürmeye Geliyor!

Show TV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Çukur dizisinde yaşanılanlar izleyicileri ekranlara bağlıyor. Her bölüm farklı bir duygu yaşatan dizinin son bölümlerindeki tansiyon yükseltmişti. Neredeyse 3 haftadır bir oyuncu diziye ve karakterine veda ediyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Celasun'la birlikte başlayan ölümler seyirciyi şaşkına çevirmişti. Celasun, 2 hafta önce Amca'nın adamları tarafından acı bir şekilde öldürülmüştü. Arabasına bindiği anda arka koltukta oturan bir ismin telle boğarak öldürmesi seyircilerin kanını dondurmuştu. 

Diziye acı vedasında kendi sesinden bir şarkı yayınlanmış ve bu şarkı kısa sürede binlerce beğeni almıştı. Celasun karakterinin yeniden diziye döndüğü iddiaları ise o paylaşımla birlikte daha da büyüdü. Sevilen oyuncu, rol arkadaşıyla Çukur'da çekilmiş olduğu paylaşımı düştü ve olanlar oldu!

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21 Nis 2021 - 17:40 Ankara- Dizi Haberleri

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