Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı Dizisini Sildi Attı! O Paylaşımıyla Her Şeyi Ortaya Koydu! Sosyal Medya Bu Paylaşıma Kitlendi! Diziden Mi Ayrılıyor?
Sen Çal Kapımı dizisinin başarılı oyuncusu Kerem Bürsin, dizisini kafasından sildi attı. Sezon finaline giren dizinin ardından soluğu Hande Erçel'le Maldivler'de alan yakışıklı oyuncu sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine topluyor. Aktif bir şekilde kullandığı Insagram hesabından bir paylaşım yaptı ve ortalık fena halde karıştı.
FOX TV ekranlarında her bölüm farklı bir heyecan yaşatan dizinin 39. bölümü sezon finali olarak kararlaştırılmıştı. Normal saatinden birkaç saat sonra yayınlanan dizinin reytingleri de giderek düşmüştü. Sosyal medyadan binlerce etkileşim alan başarılı dizi, televizyon dünyasında ise beklenilen reytingleri vermeyi bırakmıştı. Yine de dizinin devamına karar veren yapımcılar, sosyal medyada ve yurt dışındaki etkileşimlerini öldürmek istemedi.
Dizinin Haziran aylarına doğru yeniden ekranlara geleceği ise bilinen bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dizinin Haziran ayında sadece bir ay kadar bir süre yayınlanacağı sonra final yaparak tamamen ekranlara veda edeceği konuşuluyor. Kerem Bürsin ise zaten finale yakın olan Sen Çal Kapımı dizisini kafasında mı bitirdi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
21 Nis 2021 - 18:00 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.