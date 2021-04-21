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- 21 Nis 2021 - 18:28 G: 21 Nis 2021 - 18:56

Demet Özdemir Derin Dekoltesiyle Takipçilerini Yangınlara Attı! Görenler Kalpten Gidiyor, Hastanelik Oluyor! "Aman Demet, Oğuzhan Görmesin!"

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, son paylaşımıyla hayranlarını yangınların içerisinde attı. Her bölümde oyunculuğunu bir kez daha gösteren güzel oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını en aktif kullanan oyuncular arasında yerini alan Demet Özdemir, gün içerisinde en az 6'ya yakın hikaye atıyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Günlük hayatından ve setten paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Aktif bir şekilde kullanmış olduğu hesabından yapmış olduğu paylaşıma ise sevgilisi Oğuzhan Koç' gönderme yapan takipçileri; "Aman Demet, Oğuzhan görmesin, bu ne güzellik" gibi birçok yorum geldi. Fakat Oğuzhan Koç, fotoğrafı çoktan görmüş hatta güzeller güzeli sevgilisine yorum bile atmıştı! 

Güzelliğinin hemen yanında fiziğiyle de gündeme gelen başarılı oyuncu, 13 milyon takipçili Instagram hesabından akılları başlardan alacak birçok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Demet Özdemir'in fotoğrafı kısa süre içerisinde 500 bini aşkın beğeni aldı. Bunun yanında güzel oyuncunun son paylaşımına 5 bini aşkın yorum geldi.

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21 Nis 2021 - 18:28 Ankara- Dizi Haberleri

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