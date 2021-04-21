Demet Özdemir Derin Dekoltesiyle Takipçilerini Yangınlara Attı! Görenler Kalpten Gidiyor, Hastanelik Oluyor! "Aman Demet, Oğuzhan Görmesin!"

Günlük hayatından ve setten paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Aktif bir şekilde kullanmış olduğu hesabından yapmış olduğu paylaşıma ise sevgilisi Oğuzhan Koç' gönderme yapan takipçileri; "Aman Demet, Oğuzhan görmesin, bu ne güzellik" gibi birçok yorum geldi. Fakat Oğuzhan Koç, fotoğrafı çoktan görmüş hatta güzeller güzeli sevgilisine yorum bile atmıştı!

Güzelliğinin hemen yanında fiziğiyle de gündeme gelen başarılı oyuncu, 13 milyon takipçili Instagram hesabından akılları başlardan alacak birçok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Demet Özdemir'in fotoğrafı kısa süre içerisinde 500 bini aşkın beğeni aldı. Bunun yanında güzel oyuncunun son paylaşımına 5 bini aşkın yorum geldi.



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