Demet Özdemir Derin Dekoltesiyle Takipçilerini Yangınlara Attı! Görenler Kalpten Gidiyor, Hastanelik Oluyor! "Aman Demet, Oğuzhan Görmesin!"
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, son paylaşımıyla hayranlarını yangınların içerisinde attı. Her bölümde oyunculuğunu bir kez daha gösteren güzel oyuncu tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını en aktif kullanan oyuncular arasında yerini alan Demet Özdemir, gün içerisinde en az 6'ya yakın hikaye atıyor.
Günlük hayatından ve setten paylaşımlar yapan güzel oyuncu bu paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Aktif bir şekilde kullanmış olduğu hesabından yapmış olduğu paylaşıma ise sevgilisi Oğuzhan Koç' gönderme yapan takipçileri; "Aman Demet, Oğuzhan görmesin, bu ne güzellik" gibi birçok yorum geldi. Fakat Oğuzhan Koç, fotoğrafı çoktan görmüş hatta güzeller güzeli sevgilisine yorum bile atmıştı!
Güzelliğinin hemen yanında fiziğiyle de gündeme gelen başarılı oyuncu, 13 milyon takipçili Instagram hesabından akılları başlardan alacak birçok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Demet Özdemir'in fotoğrafı kısa süre içerisinde 500 bini aşkın beğeni aldı. Bunun yanında güzel oyuncunun son paylaşımına 5 bini aşkın yorum geldi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçini>>>>
21 Nis 2021 - 18:28 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.