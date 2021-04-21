Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur! Stüdyo Ayağa Kalktı...
ATV ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Esra Erol, gündeme skandal bir konuyla başladı. Günlerdir konuşulan bu olayda ekranlara gelen olay seyircilerin pür dikkat izlemesine neden oldu. Yalçın Bey kısa bir süre önce programa katılmış ve eşinin planlı bir şekilde 1 yıl boyunca estetik yaptırarak, güzelleşerek evi terk ettiğini dile getirdi.
Sevilen programa konuk olarak katılan Yalçın Bey'in eşi ise programa katıldı ve çok sert bir yüzleşme yaşandı. Sevilen programa konuk olarak katılan Meral Hanım, "Şimdi sen burada her şeyi konuştun ben de seni dinledim. Şimdi ben konuşacağım. Kalbini gerçekten kırmak istemiyorum. Beni buralara kadar getirdin, lütfen sus beni dinle!"
Programa konuk olarak katılan Meral Hanım, sözleriyle milyonlarca seyirciye şok yaşattı. Programa katılan Meral Hanım'ı karşısında gören Yalçın Bey ise "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacığım' deseydin dünyaları verirdim" sözlerini dile getirdi. Eşinin sözlerinin karşısında büyük bir şok yaşayan Meral Hanım, dikkatleri üzerine topladı.
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21 Nis 2021 - 19:20 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.