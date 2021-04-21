Esra Erol’da Skandallar Bitmek Tükenmek Bilmiyor! Estetik Furyası Şoka Yol Açtı! Bu Yüzleşme Günlerce Konuşulur! Stüdyo Ayağa Kalktı...

Sevilen programa konuk olarak katılan Yalçın Bey'in eşi ise programa katıldı ve çok sert bir yüzleşme yaşandı. Sevilen programa konuk olarak katılan Meral Hanım, "Şimdi sen burada her şeyi konuştun ben de seni dinledim. Şimdi ben konuşacağım. Kalbini gerçekten kırmak istemiyorum. Beni buralara kadar getirdin, lütfen sus beni dinle!"

Programa konuk olarak katılan Meral Hanım, sözleriyle milyonlarca seyirciye şok yaşattı. Programa katılan Meral Hanım'ı karşısında gören Yalçın Bey ise "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacığım' deseydin dünyaları verirdim" sözlerini dile getirdi. Eşinin sözlerinin karşısında büyük bir şok yaşayan Meral Hanım, dikkatleri üzerine topladı.



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