Acun Ilıcalı Bu Kez Çileden Çıkacak! Şeyma Subaşı Kızını Alıp, Mısır'da Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki...
Şeyma Subaşı, yine Mısırlı sevgilisiyle birlikte gündeme geldi. Magazin gündemini oldukça sallayan olayda yüzlerce sosyal medya kullanıcısı "Acun Ilıcalı Bu Kez Çileden Çıkacak" yorumları altına imza attı. Uçak olayından sonra yaşanan bu olay herkesi şaşırttı...
Şeyma Subaşı; şu sıralar magazin gündemine Mısırlı sevgilisiyle sık sık geliyor. Milyarder sevgilisinin özel jet tutamaması sebebiyle yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyleyen Subaşı, 1 günde milyonlar tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu paylaşımlardan sonra Türkçe bir gönderi paylaşarak, sadece Türkiye'de böyle şeylerin insanların eleştirdiği şeyler olduğunu ifade eden ifadeler kullanmıştı. Son paylaşımı ise herkesi oldukça şaşırttı! Birçok kişi, Acun Ilıcalı'nın bu fotoğraf karşısında yıkılacağını söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.