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- 25 Nis 2021 - 21:53

Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil... Bir Babaya Bu Yapılmaz! Sosyal Medya Ayaklandı, Büyük Tepki Var!

Şeyma Subaşı, yine Mısırlı sevgilisiyle birlikte gündeme geldi. Magazin gündemini oldukça sallayan olayda yüzlerce sosyal medya kullanıcısı "Acun Ilıcalı Bu Kez Çileden Çıkacak" yorumları altına imza attı. Uçak olayından sonra yaşanan bu olay herkesi şaşırttı...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Şeyma Subaşı; şu sıralar magazin gündemine Mısırlı sevgilisiyle sık sık geliyor. Milyarder sevgilisinin özel jet tutamaması sebebiyle yolcu uçağının tüm biletlerini satın aldığını söyleyen Subaşı, 1 günde milyonlar tarafından paylaşılmıştı. Söz konusu paylaşımlardan sonra Türkçe bir gönderi paylaşarak, sadece Türkiye'de böyle şeylerin insanların eleştirdiği şeyler olduğunu ifade eden ifadeler kullanmıştı. Son paylaşımı ise herkesi oldukça şaşırttı! Birçok kişi, Acun Ilıcalı'nın bu fotoğraf karşısında yıkılacağını söyledi. 

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25 Nis 2021 - 21:53 Ankara- Yaşam

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