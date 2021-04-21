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- 21 Nis 2021 - 21:27 G: 21 Nis 2021 - 22:06

Serenay Sarıkaya Hayranlarını Şok Etti! Gizlice Fotoğraf Paylaştı, Instagram Çalkalandı! Cem Yılmaz Kaosu Devam Ediyor...

Ekranlara dönme hazırlığıyla gündeme gelen ve herkesi heyecanlandıran Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra öyle bir fotoğraf paylaştı ki; hayranları şok oldu. Paylaştığı fotoğrafın konuyla ilgisi olmamasına rağmen, birçok kişinin ise hala "Cem Yılmaz" kaosunu devam ettirdiği görüldü. Detaylar haberimizde...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara dönmek için geri sayımı başlatan Türkiye'nin en yetenekli ve güzel oyuncularından Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Sarıkaya, son yaptığı paylaşımla olay oldu. Paylaşımına "şey mi dostum" notu düşen Sarıkaya; birçok kişiden yangın yorumu da aldı. Devamında ise Cem Yılmaz kaosu yaşandı... 

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21 Nis 2021 - 21:27 Ankara- Yaşam

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