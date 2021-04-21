Serenay Sarıkaya Hayranlarını Şok Etti! Gizlice Fotoğraf Paylaştı, Instagram Çalkalandı! Cem Yılmaz Kaosu Devam Ediyor...

Ekranlara dönmek için geri sayımı başlatan Türkiye'nin en yetenekli ve güzel oyuncularından Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Sarıkaya, son yaptığı paylaşımla olay oldu. Paylaşımına "şey mi dostum" notu düşen Sarıkaya; birçok kişiden yangın yorumu da aldı. Devamında ise Cem Yılmaz kaosu yaşandı...

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