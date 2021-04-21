Serenay Sarıkaya Hayranlarını Şok Etti! Gizlice Fotoğraf Paylaştı, Instagram Çalkalandı! Cem Yılmaz Kaosu Devam Ediyor...
Ekranlara dönme hazırlığıyla gündeme gelen ve herkesi heyecanlandıran Serenay Sarıkaya, uzun bir aradan sonra öyle bir fotoğraf paylaştı ki; hayranları şok oldu. Paylaştığı fotoğrafın konuyla ilgisi olmamasına rağmen, birçok kişinin ise hala "Cem Yılmaz" kaosunu devam ettirdiği görüldü. Detaylar haberimizde...
Ekranlara dönmek için geri sayımı başlatan Türkiye'nin en yetenekli ve güzel oyuncularından Serenay Sarıkaya sosyal medyayı salladı. Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Sarıkaya, son yaptığı paylaşımla olay oldu. Paylaşımına "şey mi dostum" notu düşen Sarıkaya; birçok kişiden yangın yorumu da aldı. Devamında ise Cem Yılmaz kaosu yaşandı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.