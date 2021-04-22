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22 Nis 2021 - 11:11

Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp vakaları, çözülemeyen cinayetler ve daha birçok olay gündeme geliyor ve çözülüyor!