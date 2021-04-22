Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp vakaları, çözülemeyen cinayetler ve daha birçok olay gündeme geliyor ve çözülüyor!
Ekranlara gelen son bölümde yaşananlar, herkesi şaşırttı! Müge Anlı sonunda canlı yayında sinirden deliye döndü! "Dalga geçiyorsunuz" diyen Anlı; sözleriyle resmen taş üstünde taş bırakmadı. Ekranları başında izleyenler ve o esnada stüdyoda bulunanlar o sözler karşısında şok geçirdiler, darmaduman oldular! Canlı yayında dert yanan damatlar karşısında açıklama yapan aracı kadın Müge Anlı'yı resmen çıldırttı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.