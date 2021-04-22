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- 22 Nis 2021 - 11:11 G: 22 Nis 2021 - 11:21

Müge Anlı Sonunda Delirdi! Canlı Yayında Dalga Geçilince Taş Üstünde Taş Bırakmadı, ATV Yıkıldı! Stüdyo Darmaduman Oldu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp vakaları, çözülemeyen cinayetler ve daha birçok olay gündeme geliyor ve çözülüyor!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ekranlara gelen son bölümde yaşananlar, herkesi şaşırttı! Müge Anlı sonunda canlı yayında sinirden deliye döndü! "Dalga geçiyorsunuz" diyen Anlı; sözleriyle resmen taş üstünde taş bırakmadı. Ekranları başında izleyenler ve o esnada stüdyoda bulunanlar o sözler karşısında şok geçirdiler, darmaduman oldular! Canlı yayında dert yanan damatlar karşısında açıklama yapan aracı kadın Müge Anlı'yı resmen çıldırttı...

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22 Nis 2021 - 11:11 Ankara- Yaşam

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