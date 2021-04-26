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26 Nis 2021 - 20:35

Müge Anlı Türkiye'yi Ayaklandırdı! Canlı Yayında Sinir Krizine Girdi, Hayranları Milyonlarca Destek Mesajı Attı! Büyük Olay, Dalga Geçtiler!

Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının sevilen yapımı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kayıp vakaları, çözülemeyen cinayetler ve daha birçok olay gündeme geliyor ve çözülüyor!