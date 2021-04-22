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- 22 Nis 2021 - 11:23 G: 22 Nis 2021 - 11:41

Hercai'de Final Şoku! Çekim Esnasında Dizinin Setini Silahlarla Bastılar! O Oyuncu Cezaevine Girecek... Dizide Değil, Gerçekte Yaşandı!

ATV'nin yakın zamanda final yapacak dizisi Hercai'nin setinde, final bölümü çekilirken büyük bir şok yaşandı. Dizinin çekimleri gerçekleştirilirken, sete silahlı baskın gerçekleştirildi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa zaman önce final kararı alarak ekranlara veda etme hazırlığında olan ve dün de final çekimleri gerçekleştirilen Hercai'de bu kez dizide değil, gerçek hayatta skandal yaşandı. Bu hafta final bölümü çekilen dizinin bir oyuncusu, seti silahla bastı...

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22 Nis 2021 - 11:23 Ankara- Yaşam

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