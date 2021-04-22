22 Nis 2021 - 11:23 Güncelleme: 22 Nis 2021 - 11:41
Hercai'de Final Şoku! Çekim Esnasında Dizinin Setini Silahlarla Bastılar! O Oyuncu Cezaevine Girecek... Dizide Değil, Gerçekte Yaşandı!
ATV'nin yakın zamanda final yapacak dizisi Hercai'nin setinde, final bölümü çekilirken büyük bir şok yaşandı. Dizinin çekimleri gerçekleştirilirken, sete silahlı baskın gerçekleştirildi.
Kısa zaman önce final kararı alarak ekranlara veda etme hazırlığında olan ve dün de final çekimleri gerçekleştirilen Hercai'de bu kez dizide değil, gerçek hayatta skandal yaşandı. Bu hafta final bölümü çekilen dizinin bir oyuncusu, seti silahla bastı...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.