Hercai'de Final Şoku! Çekim Esnasında Dizinin Setini Silahlarla Bastılar! O Oyuncu Cezaevine Girecek... Dizide Değil, Gerçekte Yaşandı!

Kısa zaman önce final kararı alarak ekranlara veda etme hazırlığında olan ve dün de final çekimleri gerçekleştirilen Hercai'de bu kez dizide değil, gerçek hayatta skandal yaşandı. Bu hafta final bölümü çekilen dizinin bir oyuncusu, seti silahla bastı...

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