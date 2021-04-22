22 Nis 2021 - 11:30 Güncelleme: 22 Nis 2021 - 11:47
Serenay Sarıkaya Artık Çıldırdı! Cem Yılmaz'ı Sinirlendirecek Aşk İddiası Tekrar Ortaya Çıktı, Sarıkaya Nefesini Topladı ve Konuştu!
Serenay Sarıkaya, son 1-2 haftadır magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Son olarak adı aşk iddialarına karışan ve bu aşk iddiaları karşısında hayranlarının "Cem Yılmaz'ı bu durum çok sinirlendirir" , "bunun için mi bıraktın?" Yorumları yaptığı olayla ilgili yeni açıklama geldi!
Türkiye'nin en güzel ve başarılı oyuncuları arasında yer alan ve hemen hemen attığı her adım gündem olan Serenay Sarıkaya, aşk iddialarına cevap verdi. bir AVM girişinde objektiflere yakalanan Sarıkaya, çok önemli açıklamalar altına imza attı!
Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.