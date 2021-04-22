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22 Nis 2021 - 11:30

Serenay Sarıkaya Artık Çıldırdı! Cem Yılmaz'ı Sinirlendirecek Aşk İddiası Tekrar Ortaya Çıktı, Sarıkaya Nefesini Topladı ve Konuştu!

Serenay Sarıkaya, son 1-2 haftadır magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Son olarak adı aşk iddialarına karışan ve bu aşk iddiaları karşısında hayranlarının "Cem Yılmaz'ı bu durum çok sinirlendirir" , "bunun için mi bıraktın?" Yorumları yaptığı olayla ilgili yeni açıklama geldi!