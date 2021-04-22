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- 22 Nis 2021 - 11:30 G: 22 Nis 2021 - 11:47

Serenay Sarıkaya Artık Çıldırdı! Cem Yılmaz'ı Sinirlendirecek Aşk İddiası Tekrar Ortaya Çıktı, Sarıkaya Nefesini Topladı ve Konuştu!

Serenay Sarıkaya, son 1-2 haftadır magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Son olarak adı aşk iddialarına karışan ve bu aşk iddiaları karşısında hayranlarının "Cem Yılmaz'ı bu durum çok sinirlendirir" , "bunun için mi bıraktın?" Yorumları yaptığı olayla ilgili yeni açıklama geldi!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Türkiye'nin en güzel ve başarılı oyuncuları arasında yer alan ve hemen hemen attığı her adım gündem olan Serenay Sarıkaya, aşk iddialarına cevap verdi. bir AVM girişinde objektiflere yakalanan Sarıkaya, çok önemli açıklamalar altına imza attı! 

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22 Nis 2021 - 11:30 Ankara- Yaşam

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